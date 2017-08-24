В РТ забытый в машине ребенок умер: Следком возбудил уголовное дело

Следственный комитет по РТ возбудил уголовное дело после гибели 2-летнего мальчика, которого забыли в машине, сообщает пресс-служба ведомства.

- Возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего Сергея Мисько. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), - говорится в сообщении.

Напомним, трагедия произошла в деревне Ефановка Бугульминского района. Мисько повез свою сожительницу на автомобиле в город на работу. При этом они взяли с собой внука женщины в возрасте 2 лет и 3 месяцев. В дальнейшем мужчина вернулся в деревню, закрыл автомобиль и пошел заниматься хозяйством, забыв о мальчике, спавшем на заднем сидении. В районе 15 часов, собираясь ехать за супругой, он вернулся и обнаружил, что ребенок мертв.

Свою вину мужчина признал. Расследование продолжается.