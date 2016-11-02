В РТ кадетская школа выплатит 18 тыс рублей матери ученика, которого избил преподаватель

18 тысяч рублей выплатит Васильевская кадетская школа-интернат имени Героя Советского Союза Николая Волостнова за избиение воспитанника в качестве компенсации морального вреда. Об этом сообщает правозащитная организация «Зона права».

Отмечается, что мама мальчика просила взыскать с кадетской школы 85 тысяч рублей.

- Мы намерены обжаловать это решение в вышестоящей инстанции, поскольку считаем присужденную сумму мизерной, - считает защита.

Напомним, в 2015-2016 годах воспитатель кадетской школы Олег Анемподистов, внушая чувство страха, наносил удары трем ученикам 6 «К» класса рукой по затылку, кулаком в живот, карандашом по голове и коленом по ягодицам.

- В присутствии одноклассников Анемподистов называл потерпевших «дураками» и «дебилами». Тем самым воспитатель публично оскорблял их и унижал человеческое достоинство, - следует из материалов дела.

По данному факту было возбуждено уголовное по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего работником образовательной организации, если оно соединено с жестоким обращением». Олега Анемподистова приговорили к 10 месяцам исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Ему также запретили заниматься педагогической деятельностью в течение 2,5 лет.