Смертельное ДТП под Заинском: перевозчика могут лишить лицензии

Госавтодорнадзор требует лишить лицензии АО «Евразийская корпорация автовокзалов», автобус которого попал в ДТП под Заинском с 14 погибшими. Об этом заявил начальник территориального отдела Госавтодорнадзора по Самарской области Владимир Плахтеев, передает «Волга Ньюс».

Отмечается, что на 31 августа назначено судебное заседание.

Напомним, ДТП случилось в 00:40 2 июля на 52-м км автодороги Альметьевск—Заинск. Автобус Neoplan, принадлежащий ЕКА, с 28 пассажирами выполнял междугородний рейс Самара—Ижевск. Примерно в 9 км от Заинска на трассе автобус столкнулся с движущимся впереди него автопоездом — автомобилем «КамАЗ», который буксировал на жесткой сцепке неисправный большегруз MAN. От удара автобус опрокинулся и загорелся. В результате ДТП погибли 14 человек.

7 июля следователи МВД РФ предъявили обвинение водителю автобуса «Неоплан» 56-летнему Александру Ижмукову, который попал в смертельное ДТП под Заинском. Он отправлен под арест до 2 сентября.