«Мы хотели только развлечься». В Казани задержали парней, которые залили шампунь в фонтан

Полиция Казани задержала четверых парней, которые накануне залили шампунь в фонтан на Советской площади.

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, моющее средство в фонтан залили молодые люди в возрасте от 19 до 20 лет. По их словам, таким образом он решили развлечься.

- В отношении них составлены административные протоколы по ст. 20.1КоАП РФ (мелкое хулиганство). Санкция данной статьи влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 1 тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток, - добавили в ведомстве.