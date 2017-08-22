В Татарстане задержали мужчину, который снял штаны перед школьницами

В Чистополе задержали 38-летнего мужчину, который обвиняется в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, сообщает Следственный комитет по РТ.

Сообщается, что мужчина 14 августа вышел на прогулку после долгого запоя и возле подъезда дома по улице Шамсутдинова увидел играющих девочек.

- Злоумышленник совершил в отношении них действия сексуального характера, после чего одна из девочек постучала в окно матери и та прогнала злоумышленника. Несмотря на это, мужчина подошел к соседнему дому и, увидев двух девочек, совершил аналогичные действия в отношении них, - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что от действий мужчины пострадали две девочки 8 и 9 лет. Свою вину он признал в полном объеме. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ (действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Расследование продолжается.