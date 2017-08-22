В России разрешат коммерческое использование дронов и беспилотников

В настоящее время в Минтрансе готовят «дорожную карту», которую планируют разработать до конца сентября

Правительство России предоставит владельцам легких воздушных судов и беспилотников легальную возможность перевозить пассажиров и грузы за плату. Об этом сообщают «Известия».

В настоящее время в Минтрансе готовят «дорожную карту», которую планируют разработать до конца сентября.

- В рамках реализации этих планов будут разработаны федеральные авиационные правила. В них будут установлены требования к лицам, осуществляющим коммерческие воздушные перевозки на воздушных судах вместимостью не более 19 пассажиров или с максимальной взлетной массой менее 5700 кг, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что интернет-магазины в России могут начать использовать летающие беспилотники для доставки заказанных покупателями товаров.