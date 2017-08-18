Метшин побывал у 100-летней жительницы Казани Трупп, узнав, как ей удалось столько прожить

Мэр подарил ей плазменный телевизор

Мэр Казани Ильсур Метшин накануне побывал у Анны Трупп, поздравив ее со 100-летним юбилеем и попробовав узнать, как ей удалось столько прожить. Об этом собщается на официальном портале мэрии города.

Женщина прожила в Казани с 1948 года, переехав сюда в 31-летнем возрасте, она устроилась на работу секретарем в авиационном техникуме. Муж у нее скончался еще в 1972 году, сейчас у нее большая семья - две дочери, три внука и два правнука.

Отвечая на вопрос о секретах долголетия, она сказала, что просто очень много читает и интересуется различными сферами жизни, в особенности политикой.

- Я знаю всех наших руководителей, читаю уйму газет. Я ведь абсолютный политик, - отметила долгожительница.

В свою очередь мэр подарил ей плазменный телевизор и передал поздравления от президента России Владимира Путина и главы Татарстана Рустама Минниханова.

На сегодняшний день в Казани проживает 45 долгожителей в возрасте 100 лет и старше.