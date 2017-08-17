Гидрометцентр: жара в Татарстане продлится, как минимум, неделю

Температура днем будет достигать +30 градусов

Жара в Татарстане продлится, как минимум, неделю, до 24 августа, такие данные были опубликованы Гидрометцентром России.

Днем в субботу воздух прогреется до +24...+26 градусов, днем в воскресенье до +28 градусов.

Такая же температура будет наблюдаться практически каждый день - вплоть до четверга, 24 августа. Повышение температуры будет обеспечено за счет поступления хорошо прогретых воздушных масс из Северной Африки и Ближнего Востока в центр Европейской России.

Уже после этого начнется понижение температуры.