В Казани родители назвали детей Севиль и Радис

В ЗАГСе Казани назвали редкие имена, которыми родители на прошлой неделе называли своих детей, выяснилось, что их назвали Севиль и Радис.

Полный список имен выглядит следующим образом: Марта, Пелагея, Кемаль, Гордей, Севиль, Радис, Лионель, Рузанна, Айлина, Эрмин, Клим, Лана и Лиана.

Самые популярные имена среди детей - Малика, Тимур, Карим, Эмиль, Софья, Ева, Дарья, Елизавета, Егор, Амир.

Всего в Казани родились 246 мальчиков и 215 девочек.