Под Казань женщина на FIAT опрокинулась в кювет: авто загорелось

В Лаишевском районе Татарстана сегодня утром на 49-м км автомобильной дороги Казань - Оренбург 35-летняя женщина за рулем FIAT не справилась с управлением и опрокинула авто в кювет, машина загорелась. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

ДТП произошло в 6:08. По неустановленным пока причинам женщина опрокинула авто в кювет, после чего оно и заполыхало. Прибывшие спасатели потушили огонь за 3 минуты, врачи госпитализировали пострадавшую женщину.

- Предварительная причина возгорания - нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств, - отметили в МЧС.