Pornhub: жители Поволжья ищут порно со «школьницами» и «девушками из Японии»

Крупнейший порносайт Pornhub впервые опубликовал статистику по России, где анализируются данные и пристрастия любителей порно как в целом по стране, так и по регионам. Об этом сообщает Lenta.ru.

Согласно статистике, в регионе Volga больше всего запросов School (школьницы), Cartoon (мультфильмы), Japanese (жительницы Японии) и Hentai (хентай).

Средний возраст пользователей из России составляет 34 года. Четверть аудитории — женщины. Чаще всего российские любители порно предпочитают заходить на сайт в интервале между 22:00 и 23:00, а самый популярный день для этого — воскресенье.

Чаще всего россияне забивают в поисковике PornHub слово "русские". Исключение составил 2016 год, когда в топ запросов вырвался косплей на видеоигру Overwatch.

Наибольшей востребованностью у россиян пользуются порнозвезды Саша Грей, Миа Халифа и Рили Райд.

Это первое исследование PornHub о вкусах российской аудитории начиная с 2010 года, когда сайт запустил русскоязычную версию.