В одном из дворов Казани откроется новое футбольное поле

Мэр Казани Ильсур Метшин осмотрел строительство новой спортплощадки

В Казани во дворе дома №27 по улице Даурская откроется новое футбольное поле с искусственным покрытием. Торжественное открытие запланировано на 30 августа, сообщает пресс-служба мэрии города.

Отмечается, что рядом с футбольным полем будут обустроены детская площадка со специальным резиновым покрытием и спортплощадка с тренажерами для воркаута.

- Здесь особенное поле, намоленное. При мне здесь в футбол играли 25 лет, до меня еще 20 лет играли. Сюда приезжают со всего города, играют и районные соревнования, и межрайонные, - отметил мэр Казани Ильсур Метшин, осматривая новую спортплощадку.

Так, по словам директора подрядной организации ООО «Таир Групп» Ильдара Хабибуллина, работы выходят на завершающую стадию.

- Осталось уложить покрытие – искусственный газон с песком и резиновой крошкой. В траве есть специальные дренажные отверстия, которые будут выводить воду с поверхности поля, - сказал Хабибуллин.

В свою очередь глава Советского района Рустем Гафаров отметил, что все 6 домов вокруг двора за последние три года были отремонтированы.

- Сейчас ведутся работы по благоустройству двора, все кабели будут спрятаны под землю, криво стоящие опоры уберут. Рядом с футбольным полем на хозяйственном здании появится граффити – дети с футбольными мячами, прогуливающиеся мамы и другие, - добавил он.

Напомним, с просьбой о строительстве футбольного поля к Метшину обратились жильцы близлежащих домов в мае этого года.