Жаркие выходные в Казани: Роспотребнадзор разрешил купаться на одном из пляжей

В Роспотребнадзоре в преддверии жарких выходных в Казани разрешили купаться на пляже "Локомотив" около железнодорожного вокзала, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По-прежнему запрещено купаться на пляжах "Нижнее Заречье" и Комсомольский.

Также в Татарстане запретили купаться на городском пляже в Елабуге и в открытом плавательном бассейне в Бавлинском районе. На всех водных объектах ведомство не устраивают санитарно-химические и микробиологические показатели.

Напомним, в воскресенье, 20 августа, в столице Татарстана ожидается до +28 градусов, а в понедельник столбики термометров поднимутся до +31 градуса.