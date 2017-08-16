Роспотребнадзор: в Татарстане более чем вдвое выросло число отравившихся грибами

В Татарстане в этом году количество отравлений из-за грибов выросло более чем в 2 раза, об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

На 16 августа количество людей, которые отравились грибами, составляет 33 человека при 31 случае. За аналогичный период прошлого года количество отравленных было меньше - 15 человек.

В ведомстве напомнили, что не стоит собирать червивые и старые грибы, хранить их при комнатной температуре не дольше трех часов и не кормить грибами детей.

Напомним, ранее специалист-эколог Ким Потапов рассказал ProKazan.ru, где найти грибные места и почему нужно собирать грибы самому.