Арбитражный суд РТ отказался признать банкротом обувную фабрику «Спартак»

Обувная фабрика "Спартак" смогла избежать банкротства по иску от Агентства по страхованию вкладов, которое выступало в деле как представитель интересов обанкротившегося Татфондбанка, разбирательство по данному вопросу проходило в Арбитражном суде Татарстана. Об этом сообщает "Татар Информ".

На счетах компании в Татфондбанке в конце прошлого года были заморожены около 15 млн рублей, которые требовались для выплаты зарплат работникам и закупок сырья.

Тем не менее на сегодняшний день фабрика продолжает работать, и ее состояние далеко от банкротства.

В итоге суд принял решение отказать АСВ, представители которого не явились в суд, в иске о банкротстве.

Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов с 14 декабря из-за недостатка наличных средств, после чего в банке заработала временная администрация Агентства по страхованию вкладов.