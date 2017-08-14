Опрос: каждый шестой житель России считает себя обеспеченным‍

Число жителей России, которые считают себя обеспеченными, достигло максимума за пять лет. Об этом сообщается в исследовании Высшей школы экономики (ВШЭ) «Население России в 2017 году: доходы, расходы и социальное самочувствие», первой на исследование обратила внимание газета «Известия».

В мае 2017 года 17% опрошенных назвали себя обеспеченными, это на 5% больше, чем в 2016 году. Эксперты сообщают, что это хороший показатель, и прогнозируют дальнейший его рост. При этом они отмечают, что в Европе и США число граждан, считающих себя обеспеченными, намного выше.

Исследователи также отметили улучшение ситуации на рынке труда и снижение количества случаев уменьшения зарплаты или ее несвоевременной выплаты.

Число считающих себя бедными россиян незначительно сократилось — на 1 п. п. по отношению к данным декабря 2016 года — и составило 20% респондентов. 72% участников опроса заявили, что продолжают экономить на еде, одежде и отдыхе. Траты россиян на образование и лекарства значительно возросли.