В Казани водитель Opel попал в ДТП, чтобы не сбивать кошку на дороге

В Казани на улице Ленская водитель Opel снес дорожный знак и переехал через высокий поребрик, лишь бы не задавать кошку, выскочившую перед ним на дорогу, об этом сообщает телеканал "Эфир".

По словам водителя, он ехал со скоростью примерно 40-50 км/ч, когда внезапно заметил кошку. Чтобы не переехать ее, он начал круть руль, пытаясь объехать домашнее животное, однако не справился с управлением, снес дорожный знак и наскочил на высокий поребрик.

Сам автомобиль получил едва заметные повреждения на бампере, но из-за поребрика у него оказались пробиты оба передних колеса.

Впрочем, по словам водителя, он остался рад тому, что не задавил кошку, несмотря на полученные автомобилем повреждения.