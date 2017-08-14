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В Казани водитель Opel попал в ДТП, чтобы не сбивать кошку на дороге
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В Казани водитель Opel попал в ДТП, чтобы не сбивать кошку на дороге

В Казани водитель Opel попал в ДТП, чтобы не сбивать кошку на дороге
16+
Фото: скриншот видео "Эфир24"

В Казани на улице Ленская водитель Opel снес дорожный знак и переехал через высокий поребрик, лишь бы не задавать кошку, выскочившую перед ним на дорогу, об этом сообщает телеканал "Эфир".

По словам водителя, он ехал со скоростью примерно 40-50 км/ч, когда внезапно заметил кошку. Чтобы не переехать ее, он начал круть руль, пытаясь объехать домашнее животное, однако не справился с управлением, снес дорожный знак и наскочил на высокий поребрик.

Сам автомобиль получил едва заметные повреждения на бампере, но из-за поребрика у него оказались пробиты оба передних колеса.

Впрочем, по словам водителя, он остался рад тому, что не задавил кошку, несмотря на полученные автомобилем повреждения.

Н. Вильданов, 15.08.2017, 12:59
Тэги: ДТП
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Комментарии

Раш15 августа 2017, 13:14
Мужик, от всего моего сердца, и от всей моей души говорю тебе СПАСИБО! Я бы на твоём месте поступил бы точно так же, потому что очень люблю кошек. Спасибо тебе ещё раз, молодец!
Лучший комментарий
6
22
Согласны с автором?
Горожанин15 августа 2017, 13:16
лишь бы не задавать кошку
он начал круть руль

откуда он знал что животное домашнее? 8-*

*рукалицо*
2
8
Согласны с автором?
Горожанин15 августа 2017, 13:17
Классный парень
3
5
Согласны с автором?
Горожанин15 августа 2017, 13:19
Молоток!! Только вот если бы там были люди, а не бордюр и столбы...
1
7
Согласны с автором?
Горожанин15 августа 2017, 13:19
В ответ на комментарий пользователя
лишь бы не задавать кошку
он начал круть руль

откуда он знал что животное домашнее? 8-*

*рукалицо*
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А ты откуда знаешь,что оно домашнее?
3
0
Согласны с автором?
Горожанин15 августа 2017, 13:21
Сказочный идиот
3
5
Согласны с автором?
Горожанин15 августа 2017, 13:21
Медаль ему дайте!
Видел таких дебилоидов, которые, чтобы спасти собачку, губили и калечили людей.
Целые свалки из нескольких авто устраивали.
И они не спрашивали у остальных пострадавших - согласны ли они отдать или сломать себе жизни из-за тупой кошки на дороге.
4
8
Согласны с автором?
Горожанин15 августа 2017, 13:23
В ответ на комментарий пользователя
Мужик, от всего моего сердца, и от всей моей души говорю тебе СПАСИБО! Я бы на твоём месте поступил бы точно так же, потому что очень люблю кошек. Спасибо тебе ещё раз, молодец!
Развернуть
Зоошиза?
5
3
Согласны с автором?
Димас люблю пивас15 августа 2017, 13:39
А я давеча, понимаешь, гляжу, к дороге вальяжно выходит здоровенный блоховоз и ложится на солнышко, на обочину :-D Ну я, резко взял правее ....рааааз....и переехал :-D:-D:-P
3
2
Согласны с автором?
Горожанин15 августа 2017, 13:40
Что за гад голубя на Достоеского раздавил?
0
2
Согласны с автором?
угу15 августа 2017, 13:45
Руль ??? Круть !!!
0
0
Согласны с автором?
Горожанин15 августа 2017, 13:50
Надо уметь ценить жизнь...
0
1
Согласны с автором?
Горожанин15 августа 2017, 13:50
В ответ на комментарий пользователя
Классный парень
Развернуть
Жаль тебя там не стояло......
0
1
Согласны с автором?
Горожанин15 августа 2017, 14:05
В ответ на комментарий пользователя
А я давеча, понимаешь, гляжу, к дороге вальяжно выходит здоровенный блоховоз и ложится на солнышко, на обочину :-D Ну я, резко взял правее ....рааааз....и переехал :-D:-D:-P
Развернуть
Мамка тебе, больше трёхколёсный велосипед не купит.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин15 августа 2017, 14:10
В ответ на комментарий пользователя
А я давеча, понимаешь, гляжу, к дороге вальяжно выходит здоровенный блоховоз и ложится на солнышко, на обочину :-D Ну я, резко взял правее ....рааааз....и переехал :-D:-D:-P
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''Он.остался рад тому.... несмотря на полученные автомобилем повреждения '' Его бы к наркологу и психиатру. Может онтсейчас дома в подушку ревёт, что два колеса в хлам?
0
1
Согласны с автором?
Горожанин15 августа 2017, 14:11
Согласно ПДД, водитель обязан избегать ДТП и бережно относиться к чужим жизням и имуществу.
Совершать резкие маневры допускается только для спасения жизни людей. А так же, для спасения имущества, если это не подвергает опасности людей.
0
2
Согласны с автором?
Горожанин15 августа 2017, 14:25
В ответ на комментарий пользователя
А я давеча, понимаешь, гляжу, к дороге вальяжно выходит здоровенный блоховоз и ложится на солнышко, на обочину :-D Ну я, резко взял правее ....рааааз....и переехал :-D:-D:-P
Развернуть
Как дела петушня?Сколько в рот принял сегодня? Только честно
0
0
Согласны с автором?
Горожанин15 августа 2017, 14:28
В ответ на комментарий пользователя
Медаль ему дайте!
Видел таких дебилоидов, которые, чтобы спасти собачку, губили и калечили людей.
Целые свалки из нескольких авто устраивали.
И они не спрашивали у остальных пострадавших - согласны ли они отдать или сломать себе жизни из-за тупой кошки на дороге.
Развернуть
Дурачок
1
0
Согласны с автором?
Артур15 августа 2017, 14:29
0
0
Согласны с автором?
Горожанин15 августа 2017, 14:33
Нормальный поступок.На людей бы он и не поехал из за кошки.Хайло закройте.
0
1
Согласны с автором?

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