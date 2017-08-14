Исследование: в 2017 году в России стали реже покупать алкоголь

В первом полугодии 2017 года россияне купили на 40% меньше шампанского и на 20% меньше водки. По данным Росалкогольрегулирования (РАР), граждане стали экономить на алкогольной продукции — речь идет о винах, шампанском и водке. Падение продаж зафиксировали крупнейшие торговые сети в России, такие как "Ашан" и Metro, сообщают "Известия".

Эксперты отмечают, что в основном экономия затронула импортируемую продукцию, и связано это с дорогим алкоголем из-за повысившихся акцизов на продукцию.

По словам директора по коммуникациям "Ашан Россия" Марии Курносовой, продажи сократились почти на треть. Курносова отметила, что покупатели переориентировались на более дешевые игристые вина и предпочитают брать либо проверенные дорогие бренды вин, либо брать уже крепкий алкоголь. Цена риска неизвестного дорогого вина слишком высока.

В Metro Cash & Carry рассказали, что отметили снижение продаж водки и игристого вина.