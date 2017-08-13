Брусчатку на улице Баумана отремонтируют за 1,5 млн рублей

В Казани на улице Баумана отремонтируют брусчатое покрытие за 1,5 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Так, согласно техническому заданию, планируется отремонтировать 1190 кв. м дороги.

- Ремонтные работы предполагают разборку тротуаров, дорожек, цементобетонных покрытий и оснований, а также подготовку бетонных устройств в местах провалов и выравнивание дороги песком, - говорится в техзадании.

Отмечается, что новая брусчатка будет бетонная.

Заказчиком выступило МКУ «Администрация Вахитовского и Приволжского районов города Казани, источник финансирования бюджет города. Работы должны быть проведены до 15 октября текущего года.