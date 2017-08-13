СМИ: в Татарстане учителям будут платить 30 тысяч рублей за олимпиадников

За каждого призера будут платить 20 тысяч рублей

Со следующего года каждый учитель, который подготовит победителя Всероссийской олимпиады, будет ежемесячно получать по 30 тысяч рублей, а за каждого призера — 20 тысяч рублей. Об этом заявил министр образования и науки РТ Энгель Фаттахов.

- Каждый педагог на протяжении года будет получать по 30 тысяч рублей ежемесячно, если подготовит победителя всероссийской олимпиады, а если призера — 20 тысяч, - отметил Фаттахов, передает «Учительская газета».

Напомним, ранее сообщалось, что министерство образования и науки РТ составило рейтинг 100 лучших городских и сельских школ республики.

Так, первое место в этом рейтинге занял казанский лицей №131, на втором месте расположился IT-лицей при КФУ. Третье место досталось набережночелнинской гимназии №26. Среди сельских школ оказались самыми сильными школы Сабинского района.