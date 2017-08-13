Сделают ли из «кладбища самолетов» под Казанью общественное пространство?

ProKazan.ru разбирался, почему никому не нужные самолеты стали популярны и как как на этом заработать

В Казани началась настоящая мания поклонников Инстаграм. Модным местом для фотографов стали четыре заброшенных самолета, стоящие за оградой аэропорта «Казань». За пару дней место стало центром притяжения. ProKazan.ru разбирался, почему самолеты, которые никому не были нужны 6 лет стали популярны за несколько дней и что с ними сделают дальше.

Когда-то самолеты принадлежали авиакомпании “Татарстан”, однако на данный момент собственником является компания с острова Кипр, которая не воспользовалась имуществом. Не эксплуатируемые самолеты были вывезены за пределы аэропорта и благополучно забыты. До тех пор, пока их не обнаружили фотографы.

На прошлой неделе Инстаграм взорвался от фотографий на фоне ТУ-154. Самолеты превратились в место для фотосессий, а площадка - пространством для молодежи, которая приезжала пошуметь, покурить кальян и расслабиться.

Лавочка прикрыта

После того, как явление приобрело массовый характер, аэропорт решил ограничить доступ к самолетам: 10 августа территорию оградили колючей проволокой.

- По соображению безопасности мы решили закрыть доступ на территорию, - прокомментировал представитель аэропорта “Казань” Адель Гатауллин. - Но ответственность за сохранность и безопасность несет владелец этих самолетов. Мы сделали это только из добрых побуждений, потому что это “паломничество” нас сильно беспокоит.

Параллельно об опасности посещения места высказались и в МЧС. Спасатели предупредили, что место может быть травмоопасным: можно упасть с высоты, нарваться на оголенные провода под напряжением, ветхие конструкции вот-вот рухнут, а на самолетах могут быть опасные вещества, вплоть до радиации.

Блоггеры тут же решили, что истинной причиной закрытия доступа к самолетам стало падение одного из посетителей. Однако, эту информацию не подтвердили ни в аэропорте, ни в МЧС. Фотограф Артур Абдуллазянов предположил, что причиной закрытия места стала не массовость, а скорее, вандализм.

- Очень хорошее было место, соцсети распиарили, выкладывая подробно, как туда добраться, - прокомментировал Артур Абдуллазянов. - Начался вандализм, курение кальяна!

Новое пространство как бизнес-идея

Интересно, что пока одни корпят над созданием общественных пространств, заказывая у дизайнеров дорогостоящие проекты с разработкой концепций, то в этом случае казанцев и гостей города привлекло поле с никому не нужной техникой, а значит зачем от него отказываться? В администрации Лаишевского района прокомментировали, что были бы рады облагородить место, да только самолеты им не принадлежат.

- У самолетов есть собственник, поэтому превратить площадку в общественное пространство возможно только с его согласия, предпринимать что-либо уместно только после переговоров, - сказал пресс-секретарь Лаишевского муниципального района Расим Хазиев.- А вообще для нас это было бы хорошо: приезжали бы туристы, появилась узнаваемость. Может, кто-нибудь из бизнесменов захочет развить этот проект?

Что дальше?

Между тем, сама стоянка воздушных судов на этом месте может быть прекращена. Повышенное внимание общественности стало поводом для аэропорта заставить собственника убрать с территории воздушные суда через суд.

- Мы не намерены мириться с тем, что владелец оставил здесь эти самолеты. Будем решить вопрос в рамках правового поля, - добавил Адель Гатауллин.