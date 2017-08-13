В РТ на социально-значимые проекты некоммерческим организациям выделят 35 млн рублей

В Татарстане на реализацию социально-значимых проектов некоммерческим организациям выделят 35 млн рублей из бюджета республики. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции сообщила заместитель председателя Госсовета РТ Римма Ратникова.

- Сумма субсидий будет зависеть от того, какой проект будет заявлен. Например, на благоустройство двора одна сумма выделяется, на издание книги — совсем другая сумма. Все будет зависеть от проекта, которые заявят некоммерческие организации, - подчеркнула Ратникова.

Так, в конкурсе по предоставлению субсидий из бюджета РТ некоммерческим организациям, который стартовал сегодня, могут принять участие те организации, которые реализуют социально-значимые проекты по двум направлениям.

- Первое направление - создание условий для повышения качества жизни граждан. Это благоустройство городов, повышение качества досуга, образования граждан. Второе - развитие гражданской и политической культуры, - отметила Римма Ратникова.

Отмечается, что конкурс продлится до 27 сентября. Заявки на участие могут подать некоммерческие организации, которые работают более года.