В Казани из-за недолива топлива задержали рейс на Кипр

Рейс авиакомпании «Россия» из Казани в Ларнаку (остров Кипр) был задержан на 2 часа 10 минут из-за недолива топлива, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на представителя перевозчика.

- Во время подготовки к выполнению рейса FV5827 за 6 августа 2017 года из аэропорта Казани в Ларнаку от командира воздушного судна поступил запрос на проведение проверочных мероприятий по причине недолива топлива, - говорится в сообщении.

Представители авиакомпании произвели замеры, составили акт и подали заявление в полицию.

Напомним, с 5 октября прошлого года из Казани в Ларнаку (остров Кипр) отечественная авиакомпания «Россия» открыла новые авиарейсы. До конца сезона летней навигации к выполнению запланировано пять рейсов на комфортабельных 189-местных воздушных судах семейства Boeing 737.

Кстати, Ларнака - третий по величине город на Кипре, близ юго-восточного берега. В центре курортного города расположены археологические раскопки и несколько музеев. На набережной регулярно проводятся фестивали.

Справка



Авиакомпания под брендом «Россия» включает в себя три дочерние компании «Аэрофлота» - «Россия», «Донавиа», «Оренбургские авиалинии». Компания базируется в Санкт-Петербурге и выполняет около 40% всех авиаперевозок из аэропорта Пулково.