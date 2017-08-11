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В Казани из-за недолива топлива задержали рейс на Кипр

В Казани из-за недолива топлива задержали рейс на Кипр
16+
Фото: wikipedia.org

Рейс авиакомпании «Россия» из Казани в Ларнаку (остров Кипр) был задержан на 2 часа 10 минут из-за недолива топлива, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на представителя перевозчика.

- Во время подготовки к выполнению рейса FV5827 за 6 августа 2017 года из аэропорта Казани в Ларнаку от командира воздушного судна поступил запрос на проведение проверочных мероприятий по причине недолива топлива, - говорится в сообщении.

Представители авиакомпании произвели замеры, составили акт и подали заявление в полицию.

Напомним, с 5 октября прошлого года из Казани в Ларнаку (остров Кипр) отечественная авиакомпания «Россия» открыла новые авиарейсы. До конца сезона летней навигации к выполнению запланировано пять рейсов на комфортабельных 189-местных воздушных судах семейства Boeing 737.

Кстати, Ларнака - третий по величине город на Кипре, близ юго-восточного берега. В центре курортного города расположены археологические раскопки и несколько музеев. На набережной регулярно проводятся фестивали.

Справка

Авиакомпания  под брендом «Россия» включает в себя три дочерние компании «Аэрофлота» - «Россия», «Донавиа», «Оренбургские авиалинии». Компания базируется в Санкт-Петербурге и выполняет около 40% всех авиаперевозок из аэропорта Пулково.  

Люция Кашапова, 12.08.2017, 16:27
Тэги: Туризм
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Комментарии

Горожанин12 августа 2017, 16:33
Объясните ..как это может быть?????
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люксена гаврилова12 августа 2017, 16:41
Хочу поделиться своей историей, я давно пыталась похудеть (сидела на диетах, принимала препараты), но килограммы снова возвращались, пока не попробовала уникальный инновационный комплекс. Никогда не верила в такие препараты, но с помощью его я за две недели сбросила 7 кг. и без спорта и диет и килограммы не вернулись. А вычитала о нем здесь (кстати сейчас на него бешеная акция! Не пропустите), почитайте обязательно.P.s.извините за спам --- http://eta.pe/SlimOn
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Горожанин12 августа 2017, 16:41
Кто-то просто спи...ил керосин:))
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Горожанин12 августа 2017, 17:00
Типичный проказанский вопрос. Он думал, его только на базаре обвешивают. Как будто только что из яйца вылупился. Надо быть внимательнее.
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