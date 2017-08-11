В Татарстане нашли тело мужчины, который пропал почти три месяца назад

Накануне под мостом через Вятку в Мамадышском районе Татарстана нашли тело мужчины, который утонул в мае текущего года. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.

- В 50 метрах от левого берега реки спасатели нашли тело мужчины. Им оказался 36-летний житель села Омары, - сообщили в МЧС.

Спасатели извлекли тело из воды и передали его спасателям. Как оказалось, мужчина утонул из-за того, что его резиновая лодка перевернулась. Мужчина пропал 26 мая.