В Кировском районе Казани горел двухэтажный дом: дым был виден в нескольких районах

В Кировском районе Казани сегодня вечером горел частный двухэтажный дом на перекрестке улиц Боевой и Красногорской, об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Изначально существовала угроза распространения огня на соседние строения, в связи с чем в «Водоканал» отправили просьбу поднять давление воды на участке водопровода, чтобы забирать воду через гидрант.

- Угрозу соседним домам удаётся снять. Информации по пострадавшим пока нет, - отметили в МЧС.