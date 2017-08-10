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Политик Рыжков о договоре между Россией и РТ: «Не понимаю, чего так Кремль упирается»

Политик Рыжков о договоре между Россией и РТ: "Не понимаю, чего так Кремль упирается"
16+
Фото: скриншот
Срок действия договора о разграничении полномочий между Россией и Татарстаном истекает сегодня, 11 августа

Российский политик Владимир Рыжков, работавший депутатом в Государственной Думе в 90-х годах, накануне в радиоэфире "Эха Москвы" прокомментировал возможность продления договора о разграничении полномочий между Россией и Татарстаном, срок действия которого истекает сегодня. ProKazan.ru приводит полностью этот диалог.

 11 августа завтра истекает срок договора о разграничении полномочий между Татарстаном и федеральным центром. И про новый договор не слышно. Вы принимали участие в свое время…

― Я был депутатом в 90-е годы, когда подписывались десятки договоров между правительством и субъектами федерации. Речь шла не только о Татарстане и не только о республиках, но подписывались договоры и с областями, например, со Свердловской и так далее. Поэтому я вообще не понимаю, чего так Кремль упирается. Остался один договор. С одной республикой – Татарстаном. Более того, Конституция прямо говорит о том, что между органами исполнительной власти России и субъектов федерации могут подписываться договоры. То есть наличие договора конституционно признано и предписано.

Более того, я считаю, что в условиях кризиса экономического, в котором мы находимся, договоры полезная вещь. Потому что субъекты настолько разные, специфика настолько велика. Кто-то занимается сельским хозяйством, кто-то качает нефть, кто-то рубит лес, кто-то занимается перевозками по преимуществу, кто-то приграничной торговлей.

― Тезисно. Что кому дает этот договор.

― Этот договор дает Татарстану возможность экономического маневра. То есть он дает ему возможность реализовывать свои региональные республиканские программы так, как он их видит. И кроме пользы, по-моему, от этого ничего нет. И более того я не только выступаю за то, чтобы сохранялся договор между Москвой и Татарстаном, я вообще считаю, что сейчас в наше время отличный мог бы быть инструмент развития регионов. Такие договоры со многими регионами. По их предложению. По их видению. По тому, как регионы видят свое развитие. Поэтому делают из мухи слона. Просто обидят республику…

― И что произойдет.

― Ничего не произойдет. Но обидят. А осадочек-то останется.

― …может конвертируется осадочек.

― А в многонациональной стране, мы знаем, чем такой осадочек конвертировался в Советском Союзе.

― Я не знаю.

― Чем кончился Советский Союз.

― То есть даже так.

― Ну конечно. Это все довольно потенциально опасные вещи. Нельзя грубо попирать конституционные права как частных лиц, так и субъектов федерации. Так и местного самоуправления. Надо уважать их право на самостоятельность, оговоренную в Конституции. Надо уважать их право на эксперимент и поэтому я бы рекомендовал все-таки переподписать этот договор. Кроме пользы ничего не будет.

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Напомним, по последним данным позиция Москвы по вопросу продления договора о разграничении полномочий между Россией и Татарстаном не изменилась - по словам анонимного представителя администрации президента РФ, государство не должно строиться по договорному принципу. 

Договор между Татарстаном и РФ был подписан в июне 2007 года сроком на 10 лет, срок его действия заканчивается 11 августа.

Н. Вильданов, 11.08.2017, 14:30
Тэги: Политика
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Комментарии

Горожанин11 августа 2017, 14:46
Очень плохо и паршиво ведут все политики и люди верха, так и до войны можно доиграться. Кто нибудь остался хоть из мудрых ? Надоели хитрость, наглость и воровство с нахрапом!
Хотим слышать мудрые слова и мудрые поступки.
Доведёте человечество до крайних мер.
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5
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Горожанин11 августа 2017, 14:46
как по мне,то такой договор нужен всем республикам, а не только нашей. Тогда наконец-то Россия сможет развивать свои регионы нормально. Федеральный центр не справляется
9
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Татарин11 августа 2017, 14:48
В ответ на комментарий пользователя
Очень плохо и паршиво ведут все политики и люди верха, так и до войны можно доиграться. Кто нибудь остался хоть из мудрых ? Надоели хитрость, наглость и воровство с нахрапом!
Хотим слышать мудрые слова и мудрые поступки.
Доведёте человечество до крайних мер.
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Какой войны, вы совсем ненормальный? Никто воевать не будет, мы не на Украине живем.
0
5
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Горожанин11 августа 2017, 14:49
В ответ на комментарий пользователя
Очень плохо и паршиво ведут все политики и люди верха, так и до войны можно доиграться. Кто нибудь остался хоть из мудрых ? Надоели хитрость, наглость и воровство с нахрапом!
Хотим слышать мудрые слова и мудрые поступки.
Доведёте человечество до крайних мер.
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Что вы имеете ввиду под мудростью? Пообещают горы золотые? Так сейчас назначат человека из Москвы, он наобещает с три короба, потом сами же плакать будете и требовать вернуть как было
4
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Горожанин11 августа 2017, 14:51
Почему при вражде политиков страдают обычные люди?путин забрал крым,а страдают люди,разбирайтес на верху сами,не надо нам говорить что всё будет хорошо,хорошо это во власти крадут тоннами,обещанные народное достояния где оно?,где равентсво Путин?.
1
7
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Горожанин11 августа 2017, 14:54
В ответ на комментарий пользователя
Очень плохо и паршиво ведут все политики и люди верха, так и до войны можно доиграться. Кто нибудь остался хоть из мудрых ? Надоели хитрость, наглость и воровство с нахрапом!
Хотим слышать мудрые слова и мудрые поступки.
Доведёте человечество до крайних мер.
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Союз здесь непричем. Проблема была в том, что хотелось как лучше. Не можем мы без глобального песца жить. При Сталине было все разрушено и вся страна с нуля радостно поднимала светлое будущее. Дальше уже стало полегче, а потом еще легче, так и до Горбачева добрались, когда люди жить начали более-менее хорошо. Но захотелось жвачки и джинсов. Фактически такую страну продали за жвачку и кока-колу. Лихие 90е, народ вроде немного сплотился вокруг того ада, что творился. Потом все более-менее пришло в порядок в 2000-2010. Сейчас, в общем-то, тоже неплохо. В магазин приходишь - все тележки вывозят. А еще моя бабушка донашивала за тремя сестрами платья, потому как позволить себе хорошую одежду не могли
2
1
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Горожанин11 августа 2017, 14:56
В ответ на комментарий пользователя
Почему при вражде политиков страдают обычные люди?путин забрал крым,а страдают люди,разбирайтес на верху сами,не надо нам говорить что всё будет хорошо,хорошо это во власти крадут тоннами,обещанные народное достояния где оно?,где равентсво Путин?.
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Автор, ты дурак. Крым здесь непричем. Если б не он, нашли другой повод санкции применить. А в целом, санкции на пользу пошли. Друг рассказывает, закупали раньше европейское оборудование, кризис грянул, стало дорого. Нашли компанию, которая такое же оборудование здесь производит и оказалось, что наше даже лучше, меньше ломается, больше функций выполняет. Сейчас появилась возможность снова закупаться у европейцев, но он больше не хочет
3
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Горожанин11 августа 2017, 14:56
В ответ на комментарий пользователя
Почему при вражде политиков страдают обычные люди?путин забрал крым,а страдают люди,разбирайтес на верху сами,не надо нам говорить что всё будет хорошо,хорошо это во власти крадут тоннами,обещанные народное достояния где оно?,где равентсво Путин?.
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Так себе эксперт
0
2
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Горожанин11 августа 2017, 15:09
Делайте так чтоб войны не было, для чего вы получаете зарплату и для чего чего рвётесь во власть.
Узкое мышление, все крутиться около своих 1-2-3 жён и детей со всех браков и внуков играющих вместе!( Они то не знают пока что родились от аморальных людей).
Надо дать возможность расти людям глобальным асштабом мышления и что немаловажно морально чистоплотным людям. Кто не мог у себя в семье - маленьком государстве порядок делать нечего мучаться в руководство!!!
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