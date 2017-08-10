Политик Рыжков о договоре между Россией и РТ: «Не понимаю, чего так Кремль упирается»

Срок действия договора о разграничении полномочий между Россией и Татарстаном истекает сегодня, 11 августа

Российский политик Владимир Рыжков, работавший депутатом в Государственной Думе в 90-х годах, накануне в радиоэфире "Эха Москвы" прокомментировал возможность продления договора о разграничении полномочий между Россией и Татарстаном, срок действия которого истекает сегодня. ProKazan.ru приводит полностью этот диалог.

― 11 августа завтра истекает срок договора о разграничении полномочий между Татарстаном и федеральным центром. И про новый договор не слышно. Вы принимали участие в свое время…

― Я был депутатом в 90-е годы, когда подписывались десятки договоров между правительством и субъектами федерации. Речь шла не только о Татарстане и не только о республиках, но подписывались договоры и с областями, например, со Свердловской и так далее. Поэтому я вообще не понимаю, чего так Кремль упирается. Остался один договор. С одной республикой – Татарстаном. Более того, Конституция прямо говорит о том, что между органами исполнительной власти России и субъектов федерации могут подписываться договоры. То есть наличие договора конституционно признано и предписано.



Более того, я считаю, что в условиях кризиса экономического, в котором мы находимся, договоры полезная вещь. Потому что субъекты настолько разные, специфика настолько велика. Кто-то занимается сельским хозяйством, кто-то качает нефть, кто-то рубит лес, кто-то занимается перевозками по преимуществу, кто-то приграничной торговлей.

― Тезисно. Что кому дает этот договор.

― Этот договор дает Татарстану возможность экономического маневра. То есть он дает ему возможность реализовывать свои региональные республиканские программы так, как он их видит. И кроме пользы, по-моему, от этого ничего нет. И более того я не только выступаю за то, чтобы сохранялся договор между Москвой и Татарстаном, я вообще считаю, что сейчас в наше время отличный мог бы быть инструмент развития регионов. Такие договоры со многими регионами. По их предложению. По их видению. По тому, как регионы видят свое развитие. Поэтому делают из мухи слона. Просто обидят республику…

― И что произойдет.

― Ничего не произойдет. Но обидят. А осадочек-то останется.

― …может конвертируется осадочек.

― А в многонациональной стране, мы знаем, чем такой осадочек конвертировался в Советском Союзе.

― Я не знаю.

― Чем кончился Советский Союз.

― То есть даже так.

― Ну конечно. Это все довольно потенциально опасные вещи. Нельзя грубо попирать конституционные права как частных лиц, так и субъектов федерации. Так и местного самоуправления. Надо уважать их право на самостоятельность, оговоренную в Конституции. Надо уважать их право на эксперимент и поэтому я бы рекомендовал все-таки переподписать этот договор. Кроме пользы ничего не будет.

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Напомним, по последним данным позиция Москвы по вопросу продления договора о разграничении полномочий между Россией и Татарстаном не изменилась - по словам анонимного представителя администрации президента РФ, государство не должно строиться по договорному принципу.

Договор между Татарстаном и РФ был подписан в июне 2007 года сроком на 10 лет, срок его действия заканчивается 11 августа.