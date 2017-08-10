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В Казани на Курбан-байрам определили места для забоя жертвенных животных

В Казани на Курбан-байрам определили места для забоя жертвенных животных
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Фото: из архива ProKazan.ru

В Казани на праздник Курбан-байрам определили места для забоя жертвенных животных. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Сообщается, что провести жертвенный обряд можно будет на территориях 25 мечетей в разных районах города - «Азимовская», «Казан нуры», «Аль-Марджани», «Ярдэм», «Апанаевская», «Гаилэ», «Султан», «Шамиль», «Гадель». Полный список можно посмотреть по ссылке.

Напомним, в этом году праздник Курбан-байрам мусульмане будут отмечать 1 сентября. 

Люция Кашапова, 11.08.2017, 09:27
Тэги: Религия
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Комментарии

Димас люблю пивас11 августа 2017, 09:50
Ну и нормально! Все красиво и организованно, кайф людям-исламистам! А говорят, что в Казани все плохо и мэрия ничего не делает! Хрен вам в рыло, все для людей!
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Сэнсэй11 августа 2017, 09:55
В ответ на комментарий пользователя
Ну и нормально! Все красиво и организованно, кайф людям-исламистам! А говорят, что в Казани все плохо и мэрия ничего не делает! Хрен вам в рыло, все для людей!
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Это не люди. Себе пусть горло перерезают, а не беззащитным животным.
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горожанка11 августа 2017, 10:02
Сначала животные, а потом неверные-как в Афганистане, Сирии....
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Сэнсэй11 августа 2017, 10:08
В ответ на комментарий пользователя
Хаха, я против убийства животных. Они же вам никак не ответят, а вы за счет них свое ЧСВ поднимает. Неудачники. Хотите крови, валите в Сирию.
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66611 августа 2017, 10:11
Зарезал барана и повел ребенка в школу на 1 сентября !!!!
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Горожанин11 августа 2017, 10:13
Скотина подорожает под мероприятие. И не удивительно, это одна из коммерческих коорпораций.
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Горожанин11 августа 2017, 10:39
одна из причин из за которой не навижу татар, убивают животных забавы ради
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