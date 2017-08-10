В Казани на Курбан-байрам определили места для забоя жертвенных животных

В Казани на праздник Курбан-байрам определили места для забоя жертвенных животных. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Сообщается, что провести жертвенный обряд можно будет на территориях 25 мечетей в разных районах города - «Азимовская», «Казан нуры», «Аль-Марджани», «Ярдэм», «Апанаевская», «Гаилэ», «Султан», «Шамиль», «Гадель». Полный список можно посмотреть по ссылке.

Напомним, в этом году праздник Курбан-байрам мусульмане будут отмечать 1 сентября.