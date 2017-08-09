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В Казани из-за всплеска фотосессий решили огородить забором заброшенные самолеты

В Казани из-за всплеска фотосессий решили огородить забором заброшенные самолеты
16+
Фото: Артем Дергунов
В аэропорту сообщили, что никакой информации о ЧП с падением с самолета человека, из-за чего, якобы, и приняли решение огородить территорию, у них нет

В Казани территорию около заброшенных самолетов неподалеку от аэропорта решили огородить забором из-за всплеска фотосессий вблизи них в последние дни, об этом ProKazan.ru сообщили в пресс-службе аэропорта.

- Воздушные суда эксплуатировались авиакомпанией «Татарстан», которая в настоящее время находится в стадии завершения процедуры банкротства. По решению авиакомпании воздушные суда были перемещены за охраняемый периметр Международного аэропорта «Казань» под  ответственность собственника.

Нас беспокоит, что воздушные суда находятся на данной территории – это поднимает вопросы безопасности граждан, и попросту неэстетично.  Но так как посещение данного участка приобрело массовый характер, аэропорт с целью обеспечения безопасности здоровья граждан принял решение установить забор и выставить охрану, - говорится в сообщении.

При этом в аэропорту сообщили, что никакой информации о ЧП с падением с самолета человека, из-за чего, якобы, и приняли решение огородить территорию, у них нет.

Напомним, три Ту-154М и один Ил-62М за оградой аэропорта «Казань» стоят уже более 6 лет. В последние дни около самолета начали проходить фотосессии, в том числе весьма откровенные.

Н. Вильданов, 10.08.2017, 16:53
Тэги: Аэропорт Казань
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Комментарии

Горожанин10 августа 2017, 17:06
Давно пора. Устроили цирк
2
6
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угу10 августа 2017, 17:21
В ответ на комментарий пользователя
Давно пора. Устроили цирк
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и ток пустить по забору
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3
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Горожанин10 августа 2017, 17:21
В ответ на комментарий пользователя
Давно пора. Устроили цирк
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Поставьте забор вокруг этого комментатора, пожалуйста
2
3
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горожанин10 августа 2017, 17:42
Колючку как на зоне,и собаки по периметру. И вышку с часовым и ружьём.
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Горожанина10 августа 2017, 17:56
Всё правильно. В России живём. Как только появляется что то интересное, что привлекает людей. Надо сразу запретить.
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