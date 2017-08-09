В Казани из-за всплеска фотосессий решили огородить забором заброшенные самолеты

В аэропорту сообщили, что никакой информации о ЧП с падением с самолета человека, из-за чего, якобы, и приняли решение огородить территорию, у них нет

В Казани территорию около заброшенных самолетов неподалеку от аэропорта решили огородить забором из-за всплеска фотосессий вблизи них в последние дни, об этом ProKazan.ru сообщили в пресс-службе аэропорта.

- Воздушные суда эксплуатировались авиакомпанией «Татарстан», которая в настоящее время находится в стадии завершения процедуры банкротства. По решению авиакомпании воздушные суда были перемещены за охраняемый периметр Международного аэропорта «Казань» под ответственность собственника.



Нас беспокоит, что воздушные суда находятся на данной территории – это поднимает вопросы безопасности граждан, и попросту неэстетично. Но так как посещение данного участка приобрело массовый характер, аэропорт с целью обеспечения безопасности здоровья граждан принял решение установить забор и выставить охрану, - говорится в сообщении.

При этом в аэропорту сообщили, что никакой информации о ЧП с падением с самолета человека, из-за чего, якобы, и приняли решение огородить территорию, у них нет.

Напомним, три Ту-154М и один Ил-62М за оградой аэропорта «Казань» стоят уже более 6 лет. В последние дни около самолета начали проходить фотосессии, в том числе весьма откровенные.