Из Казани начнут летать прямые рейсы в Баку

Из Казани в Баку начнут летать авиарейсы компании Buta Airways, которая базируется в бакинском аэропорту «Гейдар Алиев». Об этом сообщает пресс-служба Международного аэропорта «Казань».

Рейсы будут летать по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям. Вылет из Казани запланирован в 21:10 с прибытием в Баку в 00:40. Вылет из Баку будет осуществляться в 18:00, в 19:40 самолёт прилетает в аэропорту Казани. Рейсы будут выполняться на 106-местных воздушных судах Embraer 190, средний возраст которых составляет два года.

Напомним, что время в Азербайджане на 1 час опережает московское.