Мэр Казани о новой школе ЖК «Седьмое небо»: «Все, как должно быть в XXI веке»

Строительство 3-этажного здания школы площадью около 25,5 тыс. кв.м началось в октябре прошлого года

В Казани 1 сентября открывается новая многопрофильная школа №181 в ЖК «Седьмое небо». Об этом сообщил мэр Казани Ильсур Метшин, передает kzn.ru.

- Жители Советского района, особенно микрорайона «XXI век», давно ждали эту школу. Школа оснащена всем необходимым – просторные светлые классы, коридоры, есть все для занятия спортом – и спортивные залы, и бассейн, летние открытые площадки. Все, как должно быть в XXI веке, - отметил градоначальник.

Напомним, строительство 3-этажного здания школы площадью около 25,5 тыс. кв.м началось в октябре прошлого года. В школе будет бассейн с двумя чашами площадью 940 кв.м, актовый зал на 560 посадочных мест, хореографический зал, радио-киностудия.

Кстати, 1 сентября открывается еще одна школа — гимназия №180, в которой основной упор будут делать не на иностранные языки, а на татарский.