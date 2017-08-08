СМИ: с Казанского молочного комбината уволилась четверть сотрудников

В Казани с местного молочного комбината уволились 164 сотрудника, то есть примерно четверть от общего количества рабочих, об этом пишет "Бизнес Оnline" со ссылкой на замминистра труда, занятости и социальной защиты РТ Клару Тазетдинову.

По ее словам, никто с завода уволен не был, никаких сокращений не произошло, а 594 человека лишились своей работы в результате истечения краткосрочного трудового договора. Таким образом, работники остались без компенсационных выплат, которые обычно полагаются при увольнении сотрудников.

Ранее сообщалось, что Казанский молочный комбинат, ранее арендованный компанией «Просто молоко», купит удмуртский агрохолдинг «КОМОС». Стоимость комбината оценили в 1 млрд рублей.

Планируется, что завод вновь заработает с 1 сентября.