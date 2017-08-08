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СМИ: с Казанского молочного комбината уволилась четверть сотрудников

СМИ: с Казанского молочного комбината уволилась четверть сотрудников
16+
Фото: prav.tatarstan.ru

В Казани с местного молочного комбината уволились 164 сотрудника, то есть примерно четверть от общего количества рабочих, об этом пишет "Бизнес Оnline" со ссылкой на замминистра труда, занятости и социальной защиты РТ Клару Тазетдинову.

По ее словам, никто с завода уволен не был, никаких сокращений не произошло, а 594 человека лишились своей работы в результате истечения краткосрочного трудового договора. Таким образом, работники остались без компенсационных выплат, которые обычно полагаются при увольнении сотрудников.

Ранее сообщалось, что Казанский молочный комбинат, ранее арендованный компанией «Просто молоко», купит удмуртский агрохолдинг «КОМОС». Стоимость комбината оценили в 1 млрд рублей. 

Планируется, что завод вновь заработает с 1 сентября.

Н. Вильданов, 09.08.2017, 12:10
Тэги: Казанцы
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Комментарии

Батюшка09 августа 2017, 12:05
Что? Молоко за вредность давать перестали?
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димас люблю пивас09 августа 2017, 12:07
Вот для цыган места рабочие освободились
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Чед09 августа 2017, 12:28
ТатФонд Банк 1700 сотрудников без работы. Автоваз только в том году сократил 10 000 человек. в этом планируется новое сокращение. По предварительным данным почти 8000 человек. Просто молоко почти 600 человек... Куда идти людям работать? У многих кредиты по чрезмерно завышенным процентным ставкам. Элементарный телефон который стоит 4000 рублей, нашему человеку в кредит выходит 12 000. А ипотека? долг на 30 лет.
Что должен делать человек, оставшись без работы?

Я уже молчу про деньги мигом, деньги сразу. Которые дают 2000 в долг на 10 дней. А через две недели уже требуют миллионы, отбирая у должников квартиры...


Что должен делать человек без работы? Путь у него один. Грабежи, воровство, угоны... Криминал одним словом. и если такая тенденция продолжится, то жить в городе станет просто напросто небезопасно. Человек всегда должен иметь возможность снова трудоустроиться. А брать сотрудника на предприятие по договору в принципе как то нечестно. фактически человек не получает парашюта для приземления.
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3
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Горожанин09 августа 2017, 12:29
Мусины, Мингазовы, кто следующий на выход.
0
0
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Горожанин09 августа 2017, 12:35
В ответ на комментарий пользователя
ТатФонд Банк 1700 сотрудников без работы. Автоваз только в том году сократил 10 000 человек. в этом планируется новое сокращение. По предварительным данным почти 8000 человек. Просто молоко почти 600 человек... Куда идти людям работать? У многих кредиты по чрезмерно завышенным процентным ставкам. Элементарный телефон который стоит 4000 рублей, нашему человеку в кредит выходит 12 000. А ипотека? долг на 30 лет.
Что должен делать человек, оставшись без работы?

Я уже молчу про деньги мигом, деньги сразу. Которые дают 2000 в долг на 10 дней. А через две недели уже требуют миллионы, отбирая у должников квартиры...


Что должен делать человек без работы? Путь у него один. Грабежи, воровство, угоны... Криминал одним словом. и если такая тенденция продолжится, то жить в городе станет просто напросто небезопасно. Человек всегда должен иметь возможность снова трудоустроиться. А брать сотрудника на предприятие по договору в принципе как то нечестно. фактически человек не получает парашюта для приземления.
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А зачем платить за телефон ценой в 4000 в кредит 12000 ? Я за всю жизнь ни разу никогда не брал ни одного кредита и не страдаю :-D Есть деньги - покупаю, нет денег - не кредит бегу брать, а коплю деньги. Вы сами кредитами подкармливаете банкиров, которые по сути свей паразиты на теле общества, как клопы на теле человека. Не берите кредитов и тогда банки сами вымрут
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