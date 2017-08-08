Видео с учителями, «моющими» деревья в Татарстане, возмутило пользователей соцсетей

При этом, по словам начальника управления образования Муслюмовского муниципального района Рафаэля Демидова, "никто никого не заставлял мыть деревья"

В Сети появилось видео, как в Татарстане учителей села Муслюмово заставляют мыть деревья, ролик, возмутивший пользователей соцсетей, появился несколько дней назад.

- Умираю, народ. Сегодня мы опять на работе. Но вы ни за что не угадаете, чем мы заняты. Сейчас все покажу. Представляете, мы моем деревья! Я такое вижу впервые. Сейчас пыль смоем и примемся мыть листья — каждый по отдельности, - рассказывает женщина, снимавшая видео.

Оператор также обращается к одной из женщин, называя ее имя — Чулпан Алмазовна. Судя по данным с портала "Электронне образования в Татарстане", в Муслюмово есть только одна учительница — Чулпан Хайруллина, которая преподает в Муслюмовской гимназии русский язык и литературу. Ее педагогический стаж составляет 21 год.

По словам начальника управления образования Муслюмовского муниципального района Рафаэля Демидова, "никто никого не заставлял мыть деревья".

- В данном районе положили асфальт, после чего с бордюра на деревья попал цементный раствор, чтобы дерево не погибло, его почистили от цементного раствора. А видео сняли ради шутки, - цитирует слова чиновника портал "Политика сегодня".

Грязь, как сообщили в администрации поселка, на деревьях оставили строители, работавшие в городе. Жители, как заверил другой чиновник, не против были поучаствовать в "неком подобии субботника".

Отметим, что в соцсетях ролик вызвал возмущение.

- Во времена СССР учитель был великим человеком, его уважали. Мне очень стыдно, что сегодня так насмехаются над учителями. Чиновники же таким образом опускают статус учителей: исполнение трудового законодательства упало, - прокомментировал один из пользователей.