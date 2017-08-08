К пожару не готовы: в 11 школах Казани нашли нарушения пожарной безопасности

Накануне в ходе проверки сотрудники МЧС в 11 школах Казани нашли нарушения требований пожарной безопасности. Всего было проверено 92 школы из 170, сообщил заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Казани Дмитрий Приказчиков.

- Где-то закрыты пути эвакуации, неисправна автоматическая пожарная сигнализация. Все нарушения должные быть устранены, - подчеркнул Приказчиков.

Так, по его словам, в школах до 1 сентября будут проведены повторные проверки.

Отметим, что к новому учебному году готовы 1137 учреждений, это составляет 29,9% от общего количества. Всего же в новом учебном году в Татарстане планируется открыть 3802 образовательных учреждения.