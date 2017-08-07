В Казани осудили мужчину, заставлявшего женщин работать проститутками, насилуя их в гараже

Сегодня, 8 августа, Верховный суд Татарстана вынес приговор 37-летнему Андрею Рою, который похищал, насиловал и принуждал к проституции девушек. Об этом сообщает прокуратура РТ.

- Суд признал Роя виновным и приговорил его к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Суд также удовлетворил иск одной из потерпевших о возмещении морального вреда на сумму 150 тыс. рублей, - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что свою вину подсудимый так и не признал.

Ранее были осуждены другие участники преступной группы: Эбель - к 11,5 годам колонии строгого режима, Набиуллин – к 9,5 годам колонии строгого режима, Казакова - к 7 годам 4 месяцам колонии общего режима, Костин - к 8 годам колонии строгого режима. С учетом досудебного сотрудничества со следствием Сиктурашвили осуждён к 5 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года. В связи с истечением сроков давности уголовного преследования Валиуллин, Фадеев и Зюлин от наказания освобождены.

Напомним, в период с 2006 по 2010 год Рой и другие участники преступной группы, в состав которой он входил, обещая значительные заработки, вовлекли девушек из соседних регионов в занятие проституцией. После этого, угрожая физической расправой и шантажируя потерпевших, они требовали от них продолжения оказания услуг сексуального характера.

Так, в 2006 и 2008 годах преступники похитили двух девушек и удерживали их в гараже, принуждая к занятиям проституцией. При этом потерпевшие неоднократно подвергались сексуальному насилию со стороны подсудимых, в результате чего одна из них не раз пыталась покончить жизнь самоубийством.

Всего за указанный период в занятие проституцией были вовлечены 4 девушки.