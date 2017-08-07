В аэропорту Казани экстренно сел самолет, летевший из Бугульмы в Москву

В международном аэропорту «Казань» экстренно приземлился самолет СRJ-200, который вылетел из Бугульмы в Москву. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

- В 7.51 воздушное судно совершило вынужденную посадку из-за неисправности в системе закрытия закрылок, - сообщили в МЧС.

На борту самолета находились 42 пассажира и 3 члена экипажа. Пострадавших нет.