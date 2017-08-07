Центробанк обратился в Следком РФ с подозрением на вывод активов из «ИнтехБанка»

По оценке временной администрации, стоимость активов «ИнтехБанка» не превышает 10,9 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 25,7 млрд рублей

Центральный банк России обратился в генеральную прокуратуру, МВД и Следственный комитет РФ с подозрением на вывод активов из «ИнтехБанка». Об этом сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

- Временная администрация выявила операции, имеющие признаки сделок, направленных на вывод активов посредством кредитования заемщиков, имеющих сомнительную платежеспособность и не осуществляющих реальную хозяйственную деятельность, а также путем переуступки прав требований по ссудной задолженности юридических лиц, - говорится в сообщении.

По оценке временной администрации, стоимость активов ПАО «ИнтехБанк» не превышает 10,9 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 25,7 млрд рублей.

Напомним, в отношении экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина были возбуждены 3 новых уголовных дела, его и других неустановленных лиц подозревают в выводе миллиардов рублей из банков «Советский» и «ИнтеБанк».

Так, в сентябре 2016 года «ИнтехБанк» на основании заключенных договоров займа с «Тимер Банком» и банком «Советский» получил облигации Татфондбанка на сумму в 3,9 млрд. рублей. В дальнейшем «ИнтехБанк» по указанию Мусина заключил сделку с Центробанком по размещению облигаций Татфондбанка.

В результате на корреспондентский счет ПАО «ИнтехБанк» из ЦБ РФ поступило около 3,6 млрд. рублей, которые в последующем были перечислены на счет «НОСТРО» ПАО «ИнтехБанк», находящийся в ПАО «Татфондбанк». В результате ПАО «Татфондбанк» получило возможность пользоваться деньгами ПАО «ИнтехБанк» в сумме около 3,6 млрд. рублей, но по первому требованию последних должно было их предоставить. В результате, когда в декабре 2016 года ПАО «ИнтехБанк» направило в адрес ПАО «Татфондбанк» требование о возврате денег, однако со стороны ПАО «Татфондбанк» данное требование удовлетворено не было.