Подробности смерти 16-летней девушки в Казани: «Ее пытались удержать, но не смогли»

Стали известны новые подробности гибели 16-летней девушки в Казани, которая выпала с одного из верхних этажей дома. Как сообщил источник ProKazan.ru, девушка страдала эпилепсией.

- В последние полгода у нее часто случались приступы. Они повторялись все чаще и чаще. Эпилептический приступ мог случиться из-за резкой смены погоды, - рассказал источник.

Так, по словам источника ProKazan, в тот день, когда произошел трагический случай, 2 августа, в городе был сильный ливень.

- У нее случился приступ. Ее пытались удержать, но не смогли, - добавил собеседник издания.

По предварительным данным, по данному факту было возбуждено уголовное дело статье 110 УК РФ "Доведение до самоубийства", идет следствие.

Напомним, инцидент случился около дома по улице Пржевальского.