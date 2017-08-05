Путин поручил повысить доступность ритуальных услуг‍ для жителей России

Владимир Путин поручил обеспечить бесплатное выполнение гарантированного перечня ритуальных услуг по принципу "одного окна", сообщает "Коммерсант".

Сейчас для получения услуги необходимо оформлять более пяти документов в разных инстанциях, а стоимость гарантированного пакета и размер пособия может разниться.

Помимо этого планируется провести "инвентаризацию действующих и заброшенных кладбищ, формирование единого подхода к оказанию ритуальных услуг по всей стране (создание специализированных служб, определение стоимости услуг, учет граждан, ответственных за места захоронения)".

Как отметили в контрольном управлении президента, для решения проблемы с платным резервированием мест нужно создавать коммерческие кладбища.

Рынок ритуальных услуг регулируется законом от 1996 года, что приводит к росту числа "серых агентов". За их услуги приходиться платить в 10–15 раз дороже. Объем этого неучтенного сегмента услуг в контрольном управлении оценивают в 120–150 млрд рублей.