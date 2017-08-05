В парке «Черное озеро» в Казани пройдет вечер оперы‍

13 августа в парке «Черное озеро» состоится вечер оперы «Sforzando». Молодежный оркестр фонда развития исполнительского искусства РТ «Sforzando», а также приглашенные артисты из Австралии, Италии и России исполнят мультимедийный оперный перформанс «Аркаим» и камерные оперы «Алеко» и «Вий».

В 19.00 в зеленой зоне слева от главного входа в парк начнется камерная опера «Алеко» Сергея Рахманинова по поэме Александра Пушкина «Цыганы». В 20.00 там же прозвучит камерная опера «Вий» Елены Анисимовой по одноименной повести Николая Гоголя.

В 21.00 казанцев ждут на открытой площадке в центра парка, где состоится мультимедийный перформанс «Аркаим». Композитор - Николай Попов (Москва).

Вход бесплатный, сообщили организаторы.