Марат Башаров на день приехал в Татарстан, чтобы сняться в эпизоде фильма «Мулла»

Российский актер Марат Башаров сегодня приехал в деревню Кубям Атнинского района Татарстана, чтобы сыграть эпизодическую роль городского бизнесмена, друга главного героя, сообщает "Татар-информ".

По словам Башарова, это его первая роль в татарском кино.

- Участвовал в одном проекте в Башкортостане, а в Татарстане еще нет. Это несправедливо. И я ехал и радовался – слава Аллаху, наконец-то, я еду к родным своим татарам сниматься в татарском кино, - рассказал он в интервью.

Отметим, что уже вечером актер улетает в Москву. Презентация фильма «Мулла» пройдет на Казанском международном фестивале мусульманского кино, церемония открытия которого состоится 5 сентября.