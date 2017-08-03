В России из-за повышения курса валют в банках скупают доллары и евро‍

Россияне начали скупать доллары и евро. Спрос на них необычно высоким высокий, даже учитывая летний сезон и отпуска, сообщают «Известия».

По информации издания, такая тенденция зафиксирована в «ВТБ 24», «Бинбанке», «Русском стандарте» и «СМП-Банке».

Представители данных кредитных организаций отмечают рост операций по обмену валюты на 20 %, прогнозируют дальнейшее увеличение спроса на доллары и евро и связывают это с ростом курса американской и европейской валют. Курс, установленный ЦБ на 4 августа, – 60,33 рубля за доллар и 71,69 рубля за евро.

- Лето – сезон отпусков и повышенной активности граждан по покупке валюты, – говорит руководитель службы разработки стратегии «СМП-Банка» Анатолий Салтыков. – Но и колебания курса рубля не придают уверенности в стабильности рубля, поэтому население не готово сейчас расставаться с долларом и евро.