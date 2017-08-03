В Казани обманутые дольщики «Фона» получат ключи еще от 75 квартир

В Казани сданы еще три подъезда на 75 квартир проблемного жилого комплекса «МЧС». Уже сегодня обманутые дольщики смогут получить ключи от своих квартир. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

- Еще три подъезда первого дома введены в эксплуатацию, то есть 9 подъездов из 18 мы уже победили, - отметил мэр города Ильсур Метшин.

Напомним, что первые три подъезда на 78 квартир были сданы до Нового года, а в мае в эксплуатацию ввели еще 87 квартир.

- Мы видим, как по схеме первого дома, в диалоге с вами, мы будем достраивать второй дом. По третьему и четвертому домам мы ждем решения наших коллег из МЧС об уменьшении квоты, - добавил мэр.

По словам Метшина, к концу года в Казани будут сданы 7 проблемных домов из 25.