Директор ИТ-парка о самых интересных стартапах и том, как создать свой бизнес в ИТ

Антон Грачев рассказал о бизнес-инкубаторе ИТ-парка и том, в каком направлении развивается современный мир

140 резидентов, 87 ИТ-резидентов, 40 резидентов бизнес-инкубатора, которые поверили в свои бизнес-проекты и начали их реализовывать — это все об ИТ-парке нашей республики. Директор ИТ-парка Антон Грачев рассказал, как работает бизнес-инфраструктура ИТ-парка в Казани и Набережных Челнах, как создать свой стартап-проект и в каком направлении развивается современный мир.

О стартапах, бизнес-инкубаторе и самых успешных проектах

На сегодняшний день бизнес-инкубатор ИТ-парка — один из самых больших в России. Его резидентами на 1 июня 2017 года являются 40 стартап-проектов, а общая сумма привлеченных стартапами инвестиций за 6 лет превысила 652 миллиона рублей. Это место, где собраны команды, которые придумали интересные бизнес-проекты и пробуют реализовать их. Всего с момента открытия бизнес-инкубатора было рассмотрено свыше 4 тысяч заявок из России и стран ближнего зарубежья, по результатам которых 371 стартап-команда стали резидентами инкубатора.

Что дает бизнес-инкубатор?

- Срок инкубирования «стартапов» — 1 год. За этот год мы помогаем избавиться от таких головных болей как ведение бухгалтерии, открытие компании, базовый уровень защиты интеллектуальных прав, занимаемся юридическим сопровождением. Также мы предоставляем помощь в подборе персонала и маркетинговых стратегиях. То есть берем на себя всю «черновую» работу, которую проект, как правило, не может реализовать на старте. Большая часть стартапов - это люди, у которых, скорее всего, либо нет опыта в области создания и ведения своего бизнеса, либо есть, но не очень успешный. Общая идея — создать максимально тепличные условия для создания продукта.

«Каждая неудача — это опыт».

Три самых интересных проекта, реализованных за все время существования бизнес-инкубатора по мнению директора ИТ-парка

- Первый стартап — универсальный сервис для водителей, в системе которого среди прочих - навигация, распознавание знаков, встроенная рация для общения между водителями.



Второй — «Автодория». После того, как она появилась, культура вождения в Казани стала значительно выше, люди стали более сдержанными. Когда люди приезжают в Казань, они удивляются, как по хорошим дорогам можно ездить 60 км в час. Мало того, что их решение снизило смертность на опасных участках дороги, у ребят есть очень крутая компетенция в области анализа больших данных. Все крупные корпорации мира охотятся за такими людьми, которые умеют работать с биг-датой (хранение и обработка гигантских объемов данных), умеют заниматься распознаванием образов. Так или иначе это является основой для создания искусственного интеллекта. Это та технология, которая перевернет мир в ближайшее время.

Кстати, в прошлом году портал ProKazan.ru публиковал новость о том, как «Автодория» спасла лося от гибели в ДТП на трассе.





- Третий проект — сервис водителей, ориентированный на корпоративных клиентов. Они несколько раз прошли через очень серьезные неудачи. Это команда, которая приехала из Благовещенска, а затем перевезла все свои семьи. Это настоящие «жены декабристов», которые приехали на «голое поле». Все деньги они вкладывали в проект, и в конечном счете спустя 2-3 года мытарств у них получился проект, который действительно приносит деньги. Это история успеха про то, как нельзя сдаваться. Каждая неудача — это опыт. Нужно пытаться сделать заново, пытаться сделать лучше.

Как начать свой стартап и попасть в инкубатор?

- Отборы проходят 8 раз в год: 4 — в Казани, 4 — в Челнах. На каждый отбор заявляется от 100 до 150 заявок, причем не только из России. Из них проходят только 7-10. Обычно мы рекомендуем прийти на один из таких отборов, посмотреть, что это такое, по каким принципам работают эксперты. Затем нужно, как минимум, понять, какой продукт вы хотите получить на выходе, какую проблемы вы решаете и проблема ли это. Если кроме тебя это никого не тревожит, то не стоит тратить время. И третье — нужно найти команду и доказать, почему именно этой командой у вас все получится.

Беспилотники и искусственный интеллект. Что такое «четвертая промышленная революция» и как меняется наш мир

ИТ — это сфера, которая является одной из самых перспективных в современном мире. Действительно, мир очень сильно меняется. По словам Антона Грачева, мы живем в эпоху, которая называется Индустрия 4.0, а основная тема, которая обсуждалась в Давосе - четвертная промышленная революция.

- Индустрия 1.0 зародилась, когда был изобретен принцип механического ткацкого станка, парового двигателя, это поменяло парадигму производства и мироустройства в том числе.



Затем появилось электричество (Индустрия 2.0), и параллельно к этому периоду подошло производство первой производственной линии. Появились первые конвейеры. Это перестроило подход к производству и создаю продуктов и услуг.



Индустрия 3.0 — это тот период, когда активно начали появляться компьютеры, внедряться в нашу повседневную жизнь, пошла автоматизация различных процессов вокруг нас. Это автоматизация производств, каких-то способов предоставления услуг. Интернет появился как раз в развитии этой истории. Компьютеры долгое время не соединялись друг с другом в какую-то сетку. Интернет, собственно, и привел нас всех к тому, что имеем сегодня. А именно к Индустрии 4.0, когда все системы вокруг нас становятся неким единым кибер-физическим пространством, которое объединяет все и вся. 20 лет назад никто даже не понимал, что телефон будет не только звонить, он будет передавать информацию, видео. Все парадигмы, которые связаны с тем, что мы находимся в едином цифровом пространстве, говорят о том, что весь мир эволюционирует сегодня именно через вход в некую единую сеть.

В Индустрии 4.0 происходят три группы изменений: физические, цифровые и биологические.



1. Физические. Появились беспилотники, новые материалы, роботизация.

2. Цифровые. Это защищенные транзакции и новые форматы, искусственный интеллект.

3. Биологические. Все, что связанное с геномом, ДНК человека, принципов работы мозга человека.

Об ИТ-парке сегодня

Технопарк в сфере высоких технологий работает в Казани с 2009 года, в Челнах — с 2012.

- У нас 140 компаний, 143 резидента на казанскую и челнинскую площадку, - рассказывает Антон Грачев. - Из них - 40 стартап-проектов, которые только начинают делать свой бизнес. 9 миллиардов рублей — выручка компаний за 2016 год. Они создают решения для всевозможных отраслей экономики, а это более 400 решений для разных сфер и секторов. Мы, как управляющая компания, тоже активно растем и развиваемся. По факту, сегодня мы единственный технопарк в стране, который окупается за счет собственных средств. 3 года не берем практически ничего у государства. Есть просто небольшая сумма на госзадания, которая оправдывает наше существование в формате государственного автономного учреждения. Все остальное мы зарабатываем сами. Мы растем и зарабатываем деньги, которые реинвестируем в развитие этой площадки, это важно. Это крайне уникальная модель, которой у нас в стране больше нет. Это большая заслуга всей команды.

Порядка 30 процентов выручки — аренда площадей. 35 процентов нам приносит Дата-центр. Оставшиеся 35 процентов делится совокупно на все остальные подразделения (ИТ-отель, центр интеллектуальной собственности, ИТ-академия, центр разработок, конференц-сервис, коворкинг и небольшие наши участия в долях некоторых компаний)

Гордость ИТ-парка — Дата-центр, который предоставляет услуги обработки данных.

- Это центр обработки данных, у которого - около 200 различных клиентов, включая весь государственный сектор электронного правительства РТ, весь электронный документооборот, часть федеральных ведомств, включая Минздрав и Минфин России. Это серьезная защищенная площадка. Это предмет гордости Татарстана.

410 миллионов рублей — выручка ИТ-парка в 2016 году как управляющей компании. В 2012 году она составляла 120 миллионов. Чистая прибыль за 2016 год — порядка 45 миллионов рублей.