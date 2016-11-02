Наверх
Директор ИТ-парка о самых интересных стартапах и том, как создать свой бизнес в ИТ
18:50, сегодня4
В Казани полиция задержала пресс-секретаря кампании Навального
18:45, сегодня13
В Татарстане мать давала курить кальян ребенку
18:12, сегодня21
В Татарстане рабочего насмерть завалило землей
17:28, сегодня10
Тест ProKazan.ru: какая ты "Пятёрочка"
ГИБДД Казани пожаловалась на 38 киосков, создающих угрозу безопасности дорожного движения
16:56, сегодня8
Реклама.
В "Рубин" перешел исландский защитник Рагнар Сигурдссон
16:47, сегодня2
"Пункт проката колясок и скидки на такси". Что нужно добавить в Казани для беременных
16:43, сегодня1
Инфографика ProKazan.ru: Все, что нужно знать о яйцах
КФУ хочет купить беспилотник за 1,5 млн рублей
16:14, сегодня8
В Казани осудили прораба, из-за которого водитель "Газели" упал в шахту лифта на стройке
16:09, сегодня8
Завтра в Казани будет без осадков и +26 градусов
15:42, сегодня2
В Казани стартует новый телепрокт «Звезда Караоке»
В России стали в четыре раза реже обращаться за материнским капиталом‍
15:15, сегодня12
В Татарстане прожиточный минимум составил 8 568 рублей
15:15, сегодня10
Интерьер дня: 2-комнатная квартира в стиле минимализм с элементами прованса
15:11, сегодня6
Компания Smile ROOM предлагает казанцам безопасное отбеливание зубов
В Казани родители назвали детей Нил, Раделия и Рем
14:53, сегодня15
Стал известен маршрут «Ночного велофеста», который пройдет в Казани
14:48, сегодня3
«Татнефть» хочет на Кремлевской набережной создать сквер
14:24, сегодня8
Очередной удар по обналичке: за связь с однодневками заплатят руководители
Tele2 сняла своих клиентов в рекламе
14:11, сегодня
"Напрасная шумиха": Шаймиев ответил на слова Путина об изучении неродных языков‍
13:59, сегодня51
Первый Свадебный YOUTUBE-канал запущен в Казани!
13:47, сегодня3
Эксперимент ProKazan.ru: где в Казани выгоднее всего покупать автомобиль
В Челнах появится комплекс для заклания жертвенных животных‍
13:23, сегодня13
Масса или рельеф: казанские фитнес-инструкторы объясняют разницу
13:20, сегодня5
В центре Казани Toyota после столкновения с Honda сбила на тротуаре пешехода
13:02, сегодня7
ЦБ РФ помогает налоговикам бороться с обналичкой
Экс-главу Татфондбанка требуют признать банкротом
12:37, сегодня18
В хоккейном клубе «Челны» нечем кормить хоккеистов
12:05, сегодня20
СМИ: власти Казани отказались называть улицу именем Высоцкого
11:39, сегодня45
Телепроект 'Звезда Караоке' набирает обороты!
В России в школьную программу с 1 сентября вернут астрономию
11:23, сегодня21
В Юдино очистят пляж и дно озера Изумрудное
11:03, сегодня21
На пяти пляжах Татарстана запрещено купаться из-за "грязной" воды
10:53, сегодня6
40% казанцев боятся бухгалтерии: почему горожане не занимаются бизнесом
Соцсети: на трассе Челны-Казань «МАЗ» врезался в припаркованный фургон
10:36, сегодня
"Лебединое озеро на Черном" -  новый проект КамаСтройИнвест под стенами Казанского Кремля
10:25, сегодня3
В Казани до конца сентября будет закрыта часть улицы Марджани
10:13, сегодня2
Казанцев предупредили о летнем росте краж в квартирах и домах
На возводимом в Самаре ПСО "Казань" стадионе произошел пожар
10:12, сегодня7
Батл: за и против переезда из России. Отвечают казанская эмигрантка и маркетолог-патриот
09:55, сегодня42
Во Франции найдена мертвой семейная пара из Казани
09:36, сегодня11
СМИ: в России впервые в 2017 году стали дешеветь овощи‍
09:20, сегодня13
Мы для них — вся жизнь: забавные фотографии собак от казанского фотографа-анималиста
09:06, сегодня3
Собачий приют под Казанью: как жители Германии спасают казанских дворняжек от смерти
09:01, сегодня19
Наэкономили: за неуплату налогов отвечают руководители
09:00, сегодня7
Вылетевшего из Казани освобожденного "вора в законе" Пецо задержали в Украине
08:54, сегодня15
Под Казанью в оросительном канале утонула 13-летняя девочка
08:35, сегодня5
СМИ: В России хотят запретить пускать бензиновые автомобили в крупные города
08:19, сегодня31
Сегодня в Казани ожидаются дожди и +29 градусов
06:16, сегодня2
Всемирный конгресс татар просит сохранить должность «президент Татарстана»
18:45, 02.08.201789
Владелец бренда «Велоночь» обвинил Исполком Казани в плагиате
18:19, 02.08.201719
В Татарстане осудили пенсионера, который подорвал гранатой зятя
17:45, 02.08.20178
В Казани собираются искусственно оплодотворить 21-летнюю Малышку
17:22, 02.08.201715
1,7 млн фильмов и сериалов заказали пользователи «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома»
17:13, 02.08.20172
В Казани осудили экс-главу районного ГИБДД, забиравшего зарплату у сисадмина
17:11, 02.08.201711
Президент Татарстана подарил многодетному отцу автомобиль
17:06, 02.08.201737
В Казани для проезда закроют участок Копылова-Декабристов
16:37, 02.08.20176
День ВДВ в Казани в соцсетях: десантники на кабриолете и флаг вне закона
16:24, 02.08.201768
Завтра в Казани ожидается до +29 градусов
16:10, 02.08.20174
Блог редактора: почему казанские музеи остались в прошлом и как нужно их изменить?
16:00, 02.08.20175
Продолжение скандала в храме под Елабугой: верующие нашли новые «откровенные» фото
15:39, 02.08.201728
Освобожденного досрочно в Казани "вора в законе" Пецо депортировали из России
14:51, 02.08.201732
«Это не дядя Ваня с гаечным ключом». Минстрой рассказал о строительстве новых школ в РТ
14:51, 02.08.201710
Мэру Казани понравились кондиционеры в детской поликлинике №9
14:37, 02.08.201730
В Казани будут судить водителя, который сжег Mazda женщины, "подрезавшей" его
14:13, 02.08.201735
Минобр РТ: Курбан байрам не помешает проведению Дня знаний
13:58, 02.08.20179
Как 89-летняя русская бабушка путешествует по миру на свою пенсию
17:11, 02.11.2016
Фотографии, сделанные за мгновение до трагедии
12:30, 02.11.2016
Фотографии самых инопланетных кошек
13:39, 08.08.2016
Найди кота, который спрятался в поленнице за 10 секунд
09:07, 02.08.2016
Анимация о влиянии разных объективов на финальный снимок
09:56, 29.07.2016
Леденящая кровь акция в защиту животных
12:45, 12.05.2016
Каким очкам сказать ДА, если у тебя есть борода
10:57, 04.05.2016
5 признаков того, что ваш ребенок вернется живым и невредимым с прогулки
14:41, 29.04.2016
Как понять, что новая квартира готова к переезду?
09:01, 27.04.2016
30 самых эмоциональных свадебных фотографий
08:00, 27.04.2016

Директор ИТ-парка о самых интересных стартапах и том, как создать свой бизнес в ИТ

Директор ИТ-парка о самых интересных стартапах и том, как создать свой бизнес в ИТ
16+
Фото: ИТ-парк
Антон Грачев рассказал о бизнес-инкубаторе ИТ-парка и том, в каком направлении развивается современный мир

140 резидентов, 87 ИТ-резидентов, 40 резидентов бизнес-инкубатора, которые поверили в свои бизнес-проекты и начали их реализовывать — это все об ИТ-парке нашей республики. Директор ИТ-парка Антон Грачев рассказал, как работает бизнес-инфраструктура ИТ-парка в Казани и Набережных Челнах, как создать свой стартап-проект и в каком направлении развивается современный мир.

О стартапах, бизнес-инкубаторе и самых успешных проектах

На сегодняшний день бизнес-инкубатор ИТ-парка — один из самых больших в России. Его резидентами на 1 июня 2017 года являются 40 стартап-проектов, а общая сумма привлеченных стартапами инвестиций за 6 лет превысила 652 миллиона рублей. Это место, где собраны команды, которые придумали интересные бизнес-проекты и пробуют реализовать их. Всего с момента открытия бизнес-инкубатора было рассмотрено свыше 4 тысяч заявок из России и стран ближнего зарубежья, по результатам которых 371 стартап-команда стали резидентами инкубатора.

Что дает бизнес-инкубатор?

- Срок инкубирования «стартапов» — 1 год. За этот год мы помогаем избавиться от таких головных болей как ведение бухгалтерии, открытие компании, базовый уровень защиты интеллектуальных прав, занимаемся юридическим сопровождением. Также мы предоставляем помощь в подборе персонала и маркетинговых стратегиях. То есть берем на себя всю «черновую» работу, которую проект, как правило, не может реализовать на старте. Большая часть стартапов - это люди, у которых, скорее всего, либо нет опыта в области создания и ведения своего бизнеса, либо есть, но не очень успешный. Общая идея — создать максимально тепличные условия для создания продукта.

«Каждая неудача — это опыт».

Три самых интересных проекта, реализованных за все время существования бизнес-инкубатора по мнению директора ИТ-парка

- Первый стартапуниверсальный сервис для водителей, в системе которого среди прочих - навигация, распознавание знаков, встроенная рация для общения между водителями.

Второй — «Автодория». После того, как она появилась, культура вождения в Казани стала значительно выше, люди стали более сдержанными. Когда люди приезжают в Казань, они удивляются, как по хорошим дорогам можно ездить 60 км в час. Мало того, что их решение снизило смертность на опасных участках дороги, у ребят есть очень крутая компетенция в области анализа больших данных. Все крупные корпорации мира охотятся за такими людьми, которые умеют работать с биг-датой (хранение и обработка гигантских объемов данных), умеют заниматься распознаванием образов. Так или иначе это является основой для создания искусственного интеллекта. Это та технология, которая перевернет мир в ближайшее время. 

Кстати, в прошлом году портал ProKazan.ru публиковал новость о том, как «Автодория» спасла лося от гибели в ДТП на трассе.

- Третий проект — сервис водителей, ориентированный на корпоративных клиентов. Они несколько раз прошли через очень серьезные неудачи. Это команда, которая приехала из Благовещенска, а затем перевезла все свои семьи. Это настоящие «жены декабристов», которые приехали на «голое поле». Все деньги они вкладывали в проект, и в конечном счете спустя 2-3 года мытарств у них получился проект, который действительно приносит деньги. Это история успеха про то, как нельзя сдаваться. Каждая неудача — это опыт. Нужно пытаться сделать заново, пытаться сделать лучше.

Как начать свой стартап и попасть в инкубатор?

- Отборы проходят 8 раз в год: 4 — в Казани, 4 — в Челнах. На каждый отбор заявляется от 100 до 150 заявок, причем не только из России. Из них проходят только 7-10. Обычно мы рекомендуем прийти на один из таких отборов, посмотреть, что это такое, по каким принципам работают эксперты. Затем нужно, как минимум, понять, какой продукт вы хотите получить на выходе, какую проблемы вы решаете и проблема ли это. Если кроме тебя это никого не тревожит, то не стоит тратить время. И третье — нужно найти команду и доказать, почему именно этой командой у вас все получится.

Беспилотники и искусственный интеллект. Что такое «четвертая промышленная революция» и как меняется наш мир

ИТ — это сфера, которая является одной из самых перспективных в современном мире. Действительно, мир очень сильно меняется. По словам Антона Грачева, мы живем в эпоху, которая называется Индустрия 4.0, а основная тема, которая обсуждалась в Давосе - четвертная промышленная революция.

Индустрия 1.0 зародилась, когда был изобретен принцип механического ткацкого станка, парового двигателя, это поменяло парадигму производства и мироустройства в том числе.

Затем появилось электричество (Индустрия 2.0), и параллельно к этому периоду подошло производство первой производственной линии. Появились первые конвейеры. Это перестроило подход к производству и создаю продуктов и услуг.

Индустрия 3.0 — это тот период, когда активно начали появляться компьютеры, внедряться в нашу повседневную жизнь, пошла автоматизация различных процессов вокруг нас. Это автоматизация производств, каких-то способов предоставления услуг. Интернет появился как раз в развитии этой истории. Компьютеры долгое время не соединялись друг с другом в какую-то сетку. Интернет, собственно, и привел нас всех к тому, что имеем сегодня. А именно к Индустрии 4.0, когда все системы вокруг нас становятся неким единым кибер-физическим пространством, которое объединяет все и вся. 20 лет назад никто даже не понимал, что телефон будет не только звонить, он будет передавать информацию, видео. Все парадигмы, которые связаны с тем, что мы находимся в едином цифровом пространстве, говорят о том, что весь мир эволюционирует сегодня именно через вход в некую единую сеть.

В Индустрии 4.0 происходят три группы изменений: физические, цифровые и биологические.

1. Физические. Появились беспилотники, новые материалы, роботизация.
2. Цифровые. Это защищенные транзакции и новые форматы, искусственный интеллект.
3. Биологические. Все, что связанное с геномом, ДНК человека, принципов работы мозга человека.

Об ИТ-парке сегодня

Технопарк в сфере высоких технологий работает в Казани с 2009 года, в Челнах — с 2012.

- У нас 140 компаний, 143 резидента на казанскую и челнинскую площадку, - рассказывает Антон Грачев. - Из них - 40 стартап-проектов, которые только начинают делать свой бизнес. 9 миллиардов рублей — выручка компаний за 2016 год. Они создают решения для всевозможных отраслей экономики, а это более 400 решений для разных сфер и секторов. Мы, как управляющая компания, тоже активно растем и развиваемся. По факту, сегодня мы единственный технопарк в стране, который окупается за счет собственных средств. 3 года не берем практически ничего у государства. Есть просто небольшая сумма на госзадания, которая оправдывает наше существование в формате государственного автономного учреждения. Все остальное мы зарабатываем сами. Мы растем и зарабатываем деньги, которые реинвестируем в развитие этой площадки, это важно. Это крайне уникальная модель, которой у нас в стране больше нет. Это большая заслуга всей команды.

Порядка 30 процентов выручки — аренда площадей. 35 процентов нам приносит Дата-центр. Оставшиеся 35 процентов делится совокупно на все остальные подразделения (ИТ-отель, центр интеллектуальной собственности, ИТ-академия, центр разработок, конференц-сервис, коворкинг и небольшие наши участия в долях некоторых компаний)

Гордость ИТ-парка — Дата-центр, который предоставляет услуги обработки данных.

- Это центр обработки данных, у которого - около 200 различных клиентов, включая весь государственный сектор электронного правительства РТ, весь электронный документооборот, часть федеральных ведомств, включая Минздрав и Минфин России. Это серьезная защищенная площадка. Это предмет гордости Татарстана.

410 миллионов рублей — выручка ИТ-парка в 2016 году как управляющей компании. В 2012 году она составляла 120 миллионов. Чистая прибыль за 2016 год — порядка 45 миллионов рублей.

Женя Потехина, 03.08.2017, 18:50
Тэги: IT Парк
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Димас люблю пивас03 августа 2017, 19:01
ВСе понятно! Зарабатывают на людях с идеями, не умеющими вести бизнес!
1
1
Согласны с автором?
Горожанин03 августа 2017, 19:23
Ну есть у меня три лишних ляма,куда вложить?
0
0
Согласны с автором?
Димас люблю пивас03 августа 2017, 19:29
В ответ на комментарий пользователя
Ну есть у меня три лишних ляма,куда вложить?
Развернуть
В пивзавод! Или в завод спиннеров!
0
0
Согласны с автором?
Батя03 августа 2017, 19:30
Бездельники они. Детишки жуликов и воров. Ничего пока не сделали толкового.
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Какой из районов Казани лучший?

До окончания голосования осталось:
Московский или КировскийНово-СавиновскийАвиастроительный
Голосов: 319
Голосовать
Голосов: 595
Голосовать
Голосов: 146
Голосовать
СоветскийВахитовскийПриволжский
Голосов: 248
Голосовать
Голосов: 135
Голосовать
Голосов: 527
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 (843) 519-45-19, +7 917 879 62 89,
andrey@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru