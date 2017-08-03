Сегодня в Казани ожидается +26 градусов

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Директор ИТ-парка о самых интересных стартапах и том, как создать свой бизнес в ИТ
18:50, 03.08.201739
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08:20, сегодня
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06:16, сегодня
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18:45, 03.08.201755
Тест ProKazan.ru: какая ты "Пятёрочка"
В Татарстане мать давала курить кальян ребенку
18:12, 03.08.201737
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В Татарстане рабочего насмерть завалило землей
17:28, 03.08.201717
ГИБДД Казани пожаловалась на 38 киосков, создающих угрозу безопасности дорожного движения
16:56, 03.08.20179
Инфографика ProKazan.ru: Все, что нужно знать о яйцах
В "Рубин" перешел исландский защитник Рагнар Сигурдссон
16:47, 03.08.20174
"Пункт проката колясок и скидки на такси". Что нужно добавить в Казани для беременных
16:43, 03.08.20176
КФУ хочет купить беспилотник за 1,5 млн рублей
16:14, 03.08.201714
В Казани стартует новый телепрокт «Звезда Караоке»
В Казани осудили прораба, из-за которого водитель "Газели" упал в шахту лифта на стройке
16:09, 03.08.201711
Завтра в Казани будет без осадков и +26 градусов
15:42, 03.08.20174
В России стали в четыре раза реже обращаться за материнским капиталом‍
15:15, 03.08.201714
Компания Smile ROOM предлагает казанцам безопасное отбеливание зубов
В Татарстане прожиточный минимум составил 8 568 рублей
15:15, 03.08.201714
Интерьер дня: 2-комнатная квартира в стиле минимализм с элементами прованса
15:11, 03.08.20179
В Казани родители назвали детей Нил, Раделия и Рем
14:53, 03.08.201716
Очередной удар по обналичке: за связь с однодневками заплатят руководители
Стал известен маршрут «Ночного велофеста», который пройдет в Казани
14:48, 03.08.20174
«Татнефть» хочет на Кремлевской набережной создать сквер
14:24, 03.08.20179
Tele2 сняла своих клиентов в рекламе
14:11, 03.08.2017
Эксперимент ProKazan.ru: где в Казани выгоднее всего покупать автомобиль
"Напрасная шумиха": Шаймиев ответил на слова Путина об изучении неродных языков‍
13:59, 03.08.201779
Первый Свадебный YOUTUBE-канал запущен в Казани!
13:47, 03.08.20174
В Челнах появится комплекс для заклания жертвенных животных‍
13:23, 03.08.201714
ЦБ РФ помогает налоговикам бороться с обналичкой
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13:20, 03.08.20176
В центре Казани Toyota после столкновения с Honda сбила на тротуаре пешехода
13:02, 03.08.20178
Экс-главу Татфондбанка требуют признать банкротом
12:37, 03.08.201720
Телепроект 'Звезда Караоке' набирает обороты!
В хоккейном клубе «Челны» нечем кормить хоккеистов
12:05, 03.08.201720
СМИ: власти Казани отказались называть улицу именем Высоцкого
11:39, 03.08.201750
В России в школьную программу с 1 сентября вернут астрономию
11:23, 03.08.201721
40% казанцев боятся бухгалтерии: почему горожане не занимаются бизнесом
В Юдино очистят пляж и дно озера Изумрудное
11:03, 03.08.201725
На пяти пляжах Татарстана запрещено купаться из-за "грязной" воды
10:53, 03.08.20177
Соцсети: на трассе Челны-Казань «МАЗ» врезался в припаркованный фургон
10:36, 03.08.2017
"Лебединое озеро на Черном" -  новый проект КамаСтройИнвест под стенами Казанского Кремля
10:25, 03.08.20174
В Казани до конца сентября будет закрыта часть улицы Марджани
10:13, 03.08.20172
На возводимом в Самаре ПСО "Казань" стадионе произошел пожар
10:12, 03.08.20178
Батл: за и против переезда из России. Отвечают казанская эмигрантка и маркетолог-патриот
09:55, 03.08.201752
Во Франции найдена мертвой семейная пара из Казани
09:36, 03.08.201711
СМИ: в России впервые в 2017 году стали дешеветь овощи‍
09:20, 03.08.201713
Мы для них — вся жизнь: забавные фотографии собак от казанского фотографа-анималиста
09:06, 03.08.20174
Собачий приют под Казанью: как жители Германии спасают казанских дворняжек от смерти
09:01, 03.08.201720
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09:00, 03.08.20177
Вылетевшего из Казани освобожденного "вора в законе" Пецо задержали в Украине
08:54, 03.08.201717
Под Казанью в оросительном канале утонула 13-летняя девочка
08:35, 03.08.20175
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Сегодня в Казани ожидаются дожди и +29 градусов
06:16, 03.08.20172
Всемирный конгресс татар просит сохранить должность «президент Татарстана»
18:45, 02.08.201791
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В Татарстане осудили пенсионера, который подорвал гранатой зятя
17:45, 02.08.20178
В Казани собираются искусственно оплодотворить 21-летнюю Малышку
17:22, 02.08.201715
1,7 млн фильмов и сериалов заказали пользователи «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома»
17:13, 02.08.20172
В Казани осудили экс-главу районного ГИБДД, забиравшего зарплату у сисадмина
17:11, 02.08.201713
Президент Татарстана подарил многодетному отцу автомобиль
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15:39, 02.08.201728
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Мэру Казани понравились кондиционеры в детской поликлинике №9
14:37, 02.08.201731
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Сегодня в Казани ожидается +26 градусов

Сегодня в Казани ожидается +26 градусов
16+
Фото: Гидрометцентр РТ

Сегодня, 4 августа, в Казани ожидается переменная облачность, днем без осадков. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Ветер северо-западный умеренный. Максимальная температура воздуха днем 24-26 гр.тепла. 

Люция Кашапова, 04.08.2017, 06:16
Тэги: Погода
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