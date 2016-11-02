«Напрасная шумиха»: Шаймиев ответил на слова Путина об изучении неродных языков‍

Как он заметил, "слова Путина в Йошкар-Оле не были о том, что мы не должны учить родной язык"

Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев сегодня в ходе Всемирного конгресса татар прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что недопустимо заставлять человека учить неродной язык, по его словам, в СМИ была поднята "напрасная шумиха".

- Слова Путина в Йошкар-Оле не были о том, что мы не должны учить родной язык. Нужно внимательно слушать. СМИ развели напрасную шумиху. Он высказал беспокойство за ухудшение обучения государственного языка — русского, — отметил Шаймиев. — Вчера смотрел по телевизору, делегат из Румынии сказал, что нужно стараться разговаривать на татарском языке в семье. Это основа! Все зависит от нас самих. Мы знаем, если возьмемся, сделаем. От нас зависит наше будущее, - цитирует "Бизнес Online" Шаймиев.

По его словам, "речь о том, что сохранить татарский язык только в Татарстане, не идет. Политика нашей страны не препятствует изучению родного языка".

Напомним, несколько недель назад Путин заявил, что недопустимо принудительно заставлять человека изучать язык, который для него родным не является.

- Русский язык — это государственный язык, язык межнационального общения, и его ничем заменить нельзя. Языки народов нашей страны — это тоже неотъемлемая часть самобытной культуры народов России. Изучать эти языки — это добровольное право. Заставлять изучать человека язык, который родным для него не является недопустимо, как и снижать уровень преподавания русского языка. Обращаю на это внимание глав регионов, - говорил Путин.