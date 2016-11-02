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«Напрасная шумиха»: Шаймиев ответил на слова Путина об изучении неродных языков‍

"Напрасная шумиха": Шаймиев ответил на слова Путина об изучении неродных языков‍
16+
Фото: prav.tatar.ru
Как он заметил, "слова Путина в Йошкар-Оле не были о том, что мы не должны учить родной язык"

Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев сегодня в ходе Всемирного конгресса татар прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что недопустимо заставлять человека учить неродной язык, по его словам, в СМИ была поднята "напрасная шумиха".

- Слова Путина в Йошкар-Оле не были о том, что мы не должны учить родной язык. Нужно внимательно слушать. СМИ развели напрасную шумиху. Он высказал беспокойство за ухудшение обучения государственного языка — русского, — отметил Шаймиев. — Вчера смотрел по телевизору, делегат из Румынии сказал, что нужно стараться разговаривать на татарском языке в семье. Это основа! Все зависит от нас самих. Мы знаем, если возьмемся, сделаем. От нас зависит наше будущее, - цитирует "Бизнес Online" Шаймиев.

По его словам, "речь о том, что сохранить татарский язык только в Татарстане, не идет. Политика нашей страны не препятствует изучению родного языка".

Напомним, несколько недель назад Путин заявил, что недопустимо принудительно заставлять человека изучать язык, который для него родным не является

- Русский язык — это государственный язык, язык межнационального общения, и его ничем заменить нельзя. Языки народов нашей страны — это тоже неотъемлемая часть самобытной культуры народов России. Изучать эти языки — это добровольное право. Заставлять изучать человека язык, который родным для него не является недопустимо, как и снижать уровень преподавания русского языка. Обращаю на это внимание глав регионов, - говорил Путин.

Н. Вильданов, 03.08.2017, 13:59
Тэги: Политика, Владимир Путин
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Комментарии

Гражданин РФ03 августа 2017, 14:14
Да уж русские рябетишки плачут их заставляют насильно учить татарский язык
12
71
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Горожанин03 августа 2017, 14:25
В ответ на комментарий пользователя
Да уж русские рябетишки плачут их заставляют насильно учить татарский язык
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Татарские дети тоже мучаются, т.к. у них нагрузка больше по этому предмету.
9
41
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Горожанин03 августа 2017, 14:41
Ооо, да это тот парень при котором казань была бандитской и разрушенной, а он в этот момент переписал пол республики на своих детей? Поощрял ТОЦи и радикалов. Позор и тюрьма. Посмотрите на казань при миниханове, сразу понятно - где дела, а где пустословие.
10
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Зл03 августа 2017, 14:57
ВВ все правильно сказал. И правильно говорят, что в Татарстане включили "дурака" на проблему с изучением языков.
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Горожанин03 августа 2017, 15:12
Шаймиев - болтун.
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Горожаеин03 августа 2017, 15:37
В ответ на комментарий пользователя
Шаймиев - болтун.
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Любит дым пустить, поди разберись, что сказал. С Каравай, два ломтика, остальное себе.и все сыты. Зато каравай,себе почти целый оставил.:-D
1
16
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Горожаеин03 августа 2017, 15:38
В ответ на комментарий пользователя
Ой, вы знаете, ребятишки вообще от всего плачут - от алгебры, биологии, русского, литературы. Если уж на то пошло, давайте оставим только физкультуру и труды?
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Утрируешь, шельма.
4
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Горожанин03 августа 2017, 15:39
В ответ на комментарий пользователя
Татарские дети тоже мучаются, т.к. у них нагрузка больше по этому предмету.
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Дети вообще какие-то измученные пошли. Мы в свое время учили и ничего с нами не произошло. Еще и на всякие кружки ходили, а то и на 3-4 разных кружка. Никто не умер, и с вашими детишками ничего не случится, если они будут изучать татарский язык, ходить в музыкалку или художку и еще какую-нибудь секцию спортивную. Все лучше, чем в доте сидеть с утра и до ночи
19
11
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Горожанин03 августа 2017, 15:39
Шумиха искусственная да. Выход простой:

1) татарам учить свой родной татарский обязательно.
2) другим нациям по желанию.

и Всё. Не будет никаких споров.
7
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Горожанин03 августа 2017, 15:46
Да, изучали, никто от изучения татарского не умер, но никто из русских на нём и не заговорил.
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Горожанин03 августа 2017, 15:49
Совершенно правильно сказано по поводу изучения татарского: другим нациям- по желанию.
3
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Горожанин03 августа 2017, 15:51
Этакий милый дедушка прибрал к рукам всю республику под шумок, наставил
своих колхозников на руководящие посты и вывел своих сыночков в МИЛЛИАРДЕРЫ.
А теперь народу дает умные советы. Но мы умнеем с каждым днем. Причем и Татары и Русские умнеем вместе. Умнеют органы из МВД _ФСБ вместе с ГОСДЕПОМ и уж очень они все хотят поделить твой пирог ДЕДУШКА..
2
42
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Горожанин03 августа 2017, 16:20
Ребят, бросить курить стало действительно легко! Лично я за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее. На 100% натуральное средство, которое еще и восстановить организм, вообщем ребят советую не затягивать - http://vkk.me/nicoden
9
0
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Умник03 августа 2017, 16:24
Шаймиев похоже не в курсе, что Минних закрыл в прошлом году кафедру татарского языка в ПФУ в связи с бесперспективностью поиска работы для выпускников в ТАТАРСТАНЕ)))))))))))))))))
3
22
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Горожанин03 августа 2017, 16:43
В СССР была правильная политика с этим вопросом: товарам- татарский язык, остальным - изучение истории родного края. Никто не жаловался. Сейчас татарские националисты задолбали насаждать свой язык.
5
21
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Горожанин03 августа 2017, 17:06
Лучше бы этот дед вернул всё награбленные миллиарды, а не болтал. Хапуга и вор . Как только таких земля носит.
2
18
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Зл03 августа 2017, 17:19
В ответ на комментарий пользователя
А вот и нет. Это вы считаете, что нужно запретить изучение родных языков, а Путин лишь сказал о насильном изучении, но его и так нет. Все, кто хочет всегда может написать заявление в школе о том, что он не хочет изучать родной язык. Это работает сейчас и работало в начала 2000х, когда я в школе учился.
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Вы похоже не РТ живете?
0
6
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Солнце03 августа 2017, 17:25
Кому нужен татарский язык?????? В быту и только.
3
13
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Горожанин03 августа 2017, 17:26
В ответ на комментарий пользователя
Знать, не судьба. Не завидуй.На его месте ты поступил бы также. Только без всякой пользы для окружающих.
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Вас имеют, а вы и рады...
1
4
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Горожанин03 августа 2017, 17:28
В ответ на комментарий пользователя
А вот и нет. Это вы считаете, что нужно запретить изучение родных языков, а Путин лишь сказал о насильном изучении, но его и так нет. Все, кто хочет всегда может написать заявление в школе о том, что он не хочет изучать родной язык. Это работает сейчас и работало в начала 2000х, когда я в школе учился.
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Это не работает
0
4
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Горожанин03 августа 2017, 17:28
В ответ на комментарий пользователя
А где ты в 90е видел другое? У нас хотя бы зарплаты платились
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Да не гони, до 98 года где-то даже ментам по полгода задерживали B-|
0
10
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Горожанин03 августа 2017, 17:29
В ответ на комментарий пользователя
Завидуешь, что ты не его сыночек?
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А тебе че, перепало?
0
7
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Горожанин03 августа 2017, 17:36
В ответ на комментарий пользователя
Если хотите жить в Татарстане, вы сами должны быть заинтересованы изучать язык титульной нации. Так как татары слишком толерантный, вы просто обнаглели, рыбку хотите съесть и .... сесть. Гордон , на первом канале, показывают истории из вашей исторической родины, сравните, как вы сейчас живете среди татар и как бы вы жили на исторической родине.
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Мы итак на исторической родине. Слишком много на себя берете
4
9
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Горожанин03 августа 2017, 17:44
В ответ на комментарий пользователя
Мы итак на исторической родине. Слишком много на себя берете
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Правда, глаза колет!?
7
2
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Горожанин03 августа 2017, 17:45
Зачем нам, русским детям, в школе татарский? Зачем мне, не умеющему и не желающему танцевать, в школе хореография? Зачем у нас в техническом вузе на технической специальности эта социология? А потом начинается: Почему я с двумя высшими, а берут на работу только в мак? Хотите деградировать, прокрастинировать - деградируйте, хоть семьями, поколениями, только вот не надо мешать другим из за своей недельновидности получать хоть какое то общее развитие
3
3
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Горожанин03 августа 2017, 17:52
В ответ на комментарий пользователя
Уважаемый Минтимер Шарипович! Долгих лет жизни вам!:-) Пройдут года, сдохнут ваши завистники. А добрая память татарского народа останется на века!
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А особенно вам будут благодарны ваши дети - удащливые и талантливые бизнесмены. Жаль не у всех такие папы(((
1
1
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Горожанин03 августа 2017, 17:54
В ответ на комментарий пользователя
А где ты в 90е видел другое? У нас хотя бы зарплаты платились
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Вы получали зарплату в 90-е? Я лично помню, как 31 декабря получала свою зарплату за 9 месяцев... Просто нужно было закрыть год и всем стали выдавать долги по зарплате. И это был Татарстан...
0
3
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Горожанин03 августа 2017, 18:00
В ответ на комментарий пользователя
Вы получали зарплату в 90-е? Я лично помню, как 31 декабря получала свою зарплату за 9 месяцев... Просто нужно было закрыть год и всем стали выдавать долги по зарплате. И это был Татарстан...
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А все 9 месяцев ты на что жил?
1
1
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Горожанин03 августа 2017, 18:07
В ответ на комментарий пользователя
Мы итак на исторической родине. Слишком много на себя берете
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У оккупантов нет родины
2
3
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Горожанин03 августа 2017, 18:18
В ответ на комментарий пользователя
Мы итак на исторической родине. Слишком много на себя берете
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Татары работают -им некогда сидеть за компом
3
0
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Горожанин03 августа 2017, 18:25
Не допустимо снижать уровень преподавания русского языка,сказал Шаймиев.во всех школах сократили уже,в садиках сколько был,везде на татарском разговаривают,хоть дети там не только татар.воспитательницу уволили из за того что на русском разговаривает с детьми,это нам так сказала заведущая дет.сада
0
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Горожанин03 августа 2017, 18:31
Как воры, что украли считают своим.
0
1
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Горожанин03 августа 2017, 18:44
В ответ на комментарий пользователя
А где ты в 90е видел другое? У нас хотя бы зарплаты платились
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Уважаемый,вы вообще в 90-ые работали!?!?!Мы ЗП видели раз в полгода!
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Горожанин03 августа 2017, 18:46
В ответ на комментарий пользователя
А все 9 месяцев ты на что жил?
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А вот и жили,а точнее-выживали,как могли....
0
0
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Горожанин03 августа 2017, 18:47
В ответ на комментарий пользователя
Если хотите жить в Татарстане, вы сами должны быть заинтересованы изучать язык титульной нации. Так как татары слишком толерантный, вы просто обнаглели, рыбку хотите съесть и .... сесть. Гордон , на первом канале, показывают истории из вашей исторической родины, сравните, как вы сейчас живете среди татар и как бы вы жили на исторической родине.
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Родственник Байрамовой чтоли?
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Горожанин03 августа 2017, 18:48
А думаешь сейчас дают зп вовремя везде?пока в прокуратуру или в сми на всеобщее обозрение не поставишь не заплатят,и то могут не заплатить
0
0
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Горожанин03 августа 2017, 18:50
В ответ на комментарий пользователя
Шаймиев похоже не в курсе, что Минних закрыл в прошлом году кафедру татарского языка в ПФУ в связи с бесперспективностью поиска работы для выпускников в ТАТАРСТАНЕ)))))))))))))))))
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Неужели.....не очень похоже на правду. Там такие бабки крутились,как ни на одной кафедре!
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0
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Горожанин03 августа 2017, 18:52
В ответ на комментарий пользователя
Дети вообще какие-то измученные пошли. Мы в свое время учили и ничего с нами не произошло. Еще и на всякие кружки ходили, а то и на 3-4 разных кружка. Никто не умер, и с вашими детишками ничего не случится, если они будут изучать татарский язык, ходить в музыкалку или художку и еще какую-нибудь секцию спортивную. Все лучше, чем в доте сидеть с утра и до ночи
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Вот именно,лучше чем угодно заниматься ПОЛЕЗНЫМ ДЛЯ УМА ИЛИ ЗДОРОВЬЯ,но не татарским уж!!!!!
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Горожанин03 августа 2017, 18:53
Родители школьников, которых пичкуют по гланды ненужным никому изучением языка 'титульной нации'! У вас же есть всевозможные сообщества. Пишите в центр, как в Татарстане забили на слова президента страны и его же выставили дурачком. Как раз сейчас на фоне решения подписания договора вовремя будет эта информация. И слова советника и колхозного министра образования приложите и расскажите как долгожданные школы целиком перепрофилируют в национальные
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