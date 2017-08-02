На пяти пляжах Татарстана запрещено купаться из-за «грязной» воды

В Татарстане Роспотребнадзор, проверив воду в водоемах, запретил купаться на 5 пляжах, об этом сообщается на сайте ведомства.

Признаны непригодными для купания водоемы на пляжах: «Локомотив» в Казани (Волга) по санитарно-химическим и микробиологическим показателям;



«Нижнее Заречье» (Казанка) по микробиологическим показателям;



городской пляж Елабуги (Кама) по санитарно-химическим и микробиологическим показателям;



озеро в Альметьевске по улице Шевченко по микробиологическим показателям;



открытый плавательный бассейн в Бавлинском районе по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.