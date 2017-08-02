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Во Франции найдена мертвой семейная пара из Казани

Во Франции найдена мертвой семейная пара из Казани
16+
Фото: архив pixabay.com
Бывшие казанцы прожили во Франции около 15 лет

Во французском городе Дуэ нашли мертвой семейную пару из Казани - 52-летнего художника Искандера Нугманова (творческий псевдоним — Дерик) и его 54-летнюю жену Натальи Нугмановой (Агапова), об этом сообщает РБК и знакомая погибших в Facebook. Бывшие казанцы прожили во Франции около 15 лет, у них было двойное российско-французское гражданство.

По данным местного СМИ La voix du Nord, тела были обнаружены 1 августа в запертой квартире после того, как полиция и пожарные вскрыли дверь, тела пролежали в квартире около 10 дней. Мужчина найден повешенным, а тело женщины лежало на кровати. 

В полиции не обнаружили признаков насилия, прорабатывается версия о суициде. По данным издания, в правоохранительные органы обратились их друзья. Продолжается расследование.

Сотрудники посольства России вышли на связь с родственниками погибших.

 

Справка

Искандер Нугманов - сын известного татарского поэта Мустафы Нугмана. Искандер Нугманов закончил Казанский инженерно-строительный институт, был членом Союза художников Татарстана. С 1997 года преподавал в Школе изящных искусств Дуэ (Франция). 

Н. Вильданов, 03.08.2017, 09:36
Тэги: Смерть
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Комментарии

Горожанин03 августа 2017, 09:41
Че то странно, жили во Франции, а не в России, но повесились. Я думал что бывает наоборот...
Лучший комментарий
5
21
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Горожанка03 августа 2017, 09:52
В ответ на комментарий пользователя
Че то странно, жили во Франции, а не в России, но повесились. Я думал что бывает наоборот...
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Тоска по Родине
4
12
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Горожанин03 августа 2017, 10:05
Очень жаль....жена не выдержала смерти мужа видимо и тоже решила уйти..
0
5
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Димас люблю пивас03 августа 2017, 10:06
Бедный Дерик :-(..........
1
3
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Горожанин03 августа 2017, 10:10
В ответ на комментарий пользователя
Че то странно, жили во Франции, а не в России, но повесились. Я думал что бывает наоборот...
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Ты не думай _ тебе это не идет .
4
3
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Горожанин03 августа 2017, 10:25
фотка кагбэ намекает кто виноват? 8-*
0
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Горожанин03 августа 2017, 10:42
увидели париж и умерли в один день
0
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Горожанин03 августа 2017, 12:01
Наша ночная закалка не себя не людей не подводит.думать есть нал чем.богатые сабы.участковый аскаров.
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