Во Франции найдена мертвой семейная пара из Казани

Бывшие казанцы прожили во Франции около 15 лет

Во французском городе Дуэ нашли мертвой семейную пару из Казани - 52-летнего художника Искандера Нугманова (творческий псевдоним — Дерик) и его 54-летнюю жену Натальи Нугмановой (Агапова), об этом сообщает РБК и знакомая погибших в Facebook. Бывшие казанцы прожили во Франции около 15 лет, у них было двойное российско-французское гражданство.

По данным местного СМИ La voix du Nord, тела были обнаружены 1 августа в запертой квартире после того, как полиция и пожарные вскрыли дверь, тела пролежали в квартире около 10 дней. Мужчина найден повешенным, а тело женщины лежало на кровати.

В полиции не обнаружили признаков насилия, прорабатывается версия о суициде. По данным издания, в правоохранительные органы обратились их друзья. Продолжается расследование.

Сотрудники посольства России вышли на связь с родственниками погибших.

Справка



Искандер Нугманов - сын известного татарского поэта Мустафы Нугмана. Искандер Нугманов закончил Казанский инженерно-строительный институт, был членом Союза художников Татарстана. С 1997 года преподавал в Школе изящных искусств Дуэ (Франция).