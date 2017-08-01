В Казани прошли дебаты о необходимости продления договора между Москвой и Казанью

Накануне в Казани в гостинице «Волга» прошли дебаты о необходимости продления договора между Москвой и Казанью, передает «Бизнес Онлайн».

Среди спикеров были заявлены - член регсовета «Яблока» Борис Фанюк, председатель общества русской культуры РТ Михаил Щеглов и политолог Руслан Айсин.

Так, по словам Фанюка, данный договор это лишь повод пободаться московским и татарстанским элитам.

- Татарстан отдает большой процент налогов в федеральный бюджет, да еще не может свободно распоряжаться тем, что имеет, - считает Фанюк.

О том, что договор нужно продлить между Татарстаном и Россией считает и политолог Руслан Айсин.

- Это проблема глубокая. Татарстана сейчас является единственным регионом, который отстаивает демократические принципы развития Российского государства. Через суды, через механизмы договора, через политические правовые отношения заставляет Москву не зажимать, не подкупать, как она делает это с Чечней, не рубить с плеча, как она это делает с губернаторами, а сесть за стол переговоров и развиваться в русле правового государства, - сказал Гайсин.

Однако в ходе дебатов было отмечено, что если договор не продлят, то по сути ничего не изменится, и экономически тоже все будет, как и сейчас.

Напомним, договор между Татарстаном и РФ был подписан в июне 2007 года сроком на 10 лет, срок его действия заканчивается 11 августа.

Ранее начали вновь появляться сообщения о том, что нового договора о разграничении полномочий между федеральным центром и Татарстаном не будет из-за нежелании Москвы. ProKazan.ru при помощи политолога, редактора журнала “Поистине” Руслана Айсина пытался разобраться, для чего нужен этот договор.