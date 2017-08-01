Приют, на который деньги собрали читатели ProKazan.ru, обокрали

Купленные стройматериалы для будущего вольера, унесли неизвестные

Казанский приют “Старк”, взявший опеку над бездомными животными из приюта “Машки и Мишки”, обокрали. Об этом ProKazan.ru сообщила волонтел Альбина Истоцкая. Напомним, что приют взял на себя заботу о животных ушедшей из жизни Оксаны Колпаковой.

По словам Альбины, за полтора месяца щенки подросли и держать их в доме уже стало трудно. Всвязи с существенным пополнением размеры приюта было решено увеличить. Были закуплены стройматериалы для для постройки отдельно стоящих для щенков вольеров.

- Девочки привезли из Вьетнамского рынка доски, сами грузили, нанимали “Газель”, - рассказывает Альбина Истоцкая. - Мы купили новые 3-х метровые доски в количестве 6 штук, бруски для опор 4х4 10 штук, несколько вагонок для отделки.. Все на сумму около 6000. Но машине до двора не проехать, там растет много кустов, а материалы тяжелые, девушки оставили доски, припрятав под кустами, в субботу должны были прийти мужчины и распилить.

Уже на следующий день стройматериалы на месте волонтеры не обнаружили. Когда именно они были украдены, никто даже не знает.

- Щенки подрастают, животных некуда размещать. Скоро холода, а мы опять с пустыми руками! Просто нет слов! Как могла рука подняться, красть у обездоленных?!

Напомним, что после смерти владельцы казанского приюта для бездомных животных Оксаны, около 30 собак и кошек умирали от голода. После публикации на ProKazan.ru о бедственном положении животных волонтеры смогли собрать около 100 тысяч рублей: на эти деньги животные были осмотрены ветеринарами, распределены по передержкам.

- Нам предлагали разного рода помощь: корма, крупы, мы получали финансовую помощь на руки и на карту, - вспоминает Альбина. - В день на телефон поступало примерно 350-500 звонков с желанием помочь бедолагам. Зарядки не хватало даже на 2 часа, и нам жаловались, что трудно дозвониться.