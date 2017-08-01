В Казани для проезда закрываются улицы Гагарина и Гоголя

С сегодняшнего дня в Казани частично для проезда закрываются улицы Гагарина и Гоголя. Об этом сообщает Комитет внешнего благоустройства города.

- Ограничение связано с прокладкой газопровода и прокладкой и врезкой водопровода, - говорится в сообщении.

Так, до 29 августа будет частично закрыта улица Гагарина — от дома №47 до улицы Филиальная.

До 7 августа будет ограничено движение по улице Гоголя около здания №19/7.

В связи с этим Исполком города просит автомобилистов быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.